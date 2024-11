Pierwsza bramka Szczepaniaka w Legii

⚽⚽⚽ Mateusz Szczepaniak podwyższył prowadzenie Legii ? ? Polsat Sport 1, PS Premium 2 ? Polsat Box Go #UECL #OmoniaLegia pic.twitter.com/b8MaXAOB7M

Wychowanek ŁSR Łuków do Legii trafił w 2020 roku z Górnika Łęczna. Dotychczas występował głównie w młodzieżowych drużynach i III-ligowych rezerwach, w których w tym sezonie rozegrał 11 meczów, zdobywając 1 bramkę i 7 asyst. Dla Szczepaniaka, który pojawił się na murawie minutę przed zdobyczą bramką, był to debiut w fazie ligowej europejskich pucharów. Wcześniej w pierwszej drużynie zagrał tylko w jednym spotkaniu eliminacji i dwóch meczach ligowych.

W 77. minucie wyjazdowego spotkania fazy ligowej Ligi Konferencji z Omonią Nikozja gola zdobył Mateusz Szczepaniak . 17-latek wykończył głową z najbliższej odległości dośrodkowanie Rafała Augustyniaka, podwyższając prowadzenie Legii. Dla młodego skrzydłowego było to pierwsze trafienie w barwach stołecznej drużyny.

Czyżby akademia zaczeła wreście dziaŁać?! - 2 godziny temu, *.02.net Brawo⚽️🙏teraz trzymaj sie i mocniej trenować odpowiedz

wwwojtecky (L) - 2 godziny temu, *.netfala.pl Brawo Młody odpowiedz

As - 3 godziny temu, *.chello.pl Najlepszego młody tylko (L)

Pierwszy gol

