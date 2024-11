Kobylak: Chcemy wyciągnąć maksimum z tych rozgrywek

Czwartek, 28 listopada 2024 r. 23:20 Mikołaj Ciura, źródło: Polsat Sport

- Spotkanie z mojej perspektywy wyglądało tak, że dominowaliśmy przez cały jego przebieg. Omonia próbowała stworzyć coś z kontrataków, ale nie były one groźne. Na początku drugiej połowy trochę cierpieliśmy, jednak byliśmy dobrze zorganizowani w obronie i rywale nie mogli nic zrobić - powiedział po zwycięstwie z Omonią Nikozja golkiper Legii, Gabriel Kobylak.









- Ćwiczyliśmy przed tym meczem zachowanie przy stałych fragmentach. W ostatnim ligowym meczu z Cracovią popełniłem dwa błędy, raz zakończyło się to stratą bramki. Dziś wyciągnąłem wnioski i było dobrze. Nie straciliśmy bramki, a to najważniejsze.



- Na te wszystkie 4 czyste konta zasługuje cała drużyna. Wszyscy dobrze bronimy w Lidze Konferencji, ale teraz musimy przenieść to też do Ekstraklasy, bo tam tracimy sporo bramek.



- Czy to, że jesteśmy jedyną drużyną, która w Lidze Konferencji ma komplet punktów razem z Chelsea brzmi nierealnie? W mojej głowie brzmi realnie, dlaczego by nie? Mamy 12 punktów i dwie kolejki do końca. Chcemy wyciągnąć maksimum i zrobimy wszystko, by tak było.