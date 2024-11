Stępiński: Różnicą była skuteczność

Czwartek, 28 listopada 2024 r. 23:30 Mikołaj Ciura, źródło: Polsat Sport

- O porażce zaważył dziś brak skuteczności. W pierwszej połowie to Legia była trochę dłużej przy piłce, ale to my mieliśmy więcej okazji, a skończyło się wynikiem 0-1. W drugiej części warszawiacy grali z kontrataku, udało im się strzelić jeszcze dwa gole, a my swoje sytuacje marnowaliśmy. To była ta różnica - powiedział po porażce z Legią napastnik Omonii Nikozja, Mariusz Stępiński.









- Zdecydowanie szkoda, że nie udało nam się wykorzystać przewagi na początku drugiej części. Pierwsze 20 minut mieliśmy bardzo dobre, bramka wyrównująca wisiała w powietrzu. Trzeba jednak zdobywać bramki. Jeśli nie wykorzystujesz tak dogodnych sytuacji, jakie mieliśmy w dzisiejszym meczu, czy dobrego momentu w grze, to ciężko jest o coś dobrego w Europie.



- Legia ma bilans bramkowy 12-0? Należą jej się gratulacje. Mogliśmy dziś wyciągnąć z tego meczu więcej, ale jest jak jest. Zwycięzców się nie sądzi, Legia dziś wygrała i nie mam problemu z tym, by oddać jej za to honor. Warszawiacy byli do ukąszenia, ale nie lubię gdybać. Wynik to 0-3, ktoś z boku patrzy i może pomyśleć, że to był łatwy mecz dla "Wojskowych". Na pewno tak nie było, ale przegraliśmy i już tego nie zmienię.