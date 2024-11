Legia pewna gry wiosną w Lidze Konferencji

Piątek, 29 listopada 2024 r. 08:10 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Po czterech meczach w Lidze Konferencji Legia Warszawa ma na swoim koncie 4 wygrane i komplet, 12 punktów. W podobnej sytuacji jest tylko Chelsea FC, która ma lepszy bilans bramkowy niż Wojskowi i zajmuje obecnie 1. miejsce w tabeli. Dzięki zwycięstwu nad Omonią Nikozja legioniści zapewnili już sobie grę w europejskich pucharach wiosną. Nie jest tylko pewne czy w rundzie barażowej, czy od razu w 1/8 finału.









8 najlepszych zespołów z fazy ligowej LK awansuje bezpośrednio do 1/8 finału. Obecnie Legia jest na 2. miejscu w tabeli, ale jeszcze nie może być jeszcze pewna zachowania pozycji w czołowej ósemce. Gdyby tak się stało, 21 lutego poznałaby swojego rywala w 1/8 finału, a spotkania zagrałaby 6 i 13 marca. Na tym etapie rozgrywany jest już mecz i rewanż. Pary zostaną wylosowane wg następujących zasad:

drużyny z miejsc 1-2 zagrają ze zwycięzcami baraży 17/18-15-16

drużyny z miejsc 3-4 zagrają ze zwycięzcami baraży 19/20-13/14

drużyny z miejsc 5-6 zagrają ze zwycięzcami baraży 21/22-11/12

drużyny z miejsc 7-8 zagrają ze zwycięzcami baraży 23/24-9/10



TABELA LIGI KONFERENCJI 2024/25



Pozostałych 16 rozegra dodatkową rundę barażową wg następujących zasad: drużyny rozstawione (z miejsc 9-16) zmierzą się z drużynami nierozstawionymi (z miejsc 17-24). Drużyny z miejsc 9-10 zagrają z drużynami z miejsc 23-24, drużyny z miejsc 11-12 z drużynami 21-22, drużyny z miejsc 13-14 z drużynami z miejsc 19-20, a drużyny z miejsc 15-16 z drużynami z miejsc 17-18. Rozstawione zespoły zagrają rewanż na własnym stadionie. Losowanie tej fazy zaplanowano na 20 grudnia. Mecze odbędą się 13 i 20 lutego 2025 roku.



Według analizy Football Meets Data, Legia ma 61% ma szans na zajęcie miejsca w parze 1-2, co oznacza, że jeśli fazę wygra Chelsea, legioniści nie będą mogli z tym zespołem zagrać wcześniej niż w finale, który odbędzie się we Wrocławiu. W sumie statystycy dają Legii 86% szans na zajęcie miejsc 1-4.



WSZYSTKIE WYNIKI LIGI KONFERENCJI 2024/25





It's looking really good for Legia ??.



61% to enter the knockout bracket as top seeds (1st and 2nd place are treated equally).



It would likely mean they cannot play Chelsea ??????? before the final. ? pic.twitter.com/3VhdvUkAdq