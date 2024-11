Szczepaniak: Cieszę się, że dostałem swoją szansę

- Najbliższe osoby od razu do mnie napisały. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Mój tata od razu do mnie zadzwonił. Chwilę porozmawiałem także z najlepszym przyjacielem. Cieszę się, że tylu ludzi trzymało za mnie kciuki.

reeg - 59 minut temu, *.net.pl To teraz w myśl "polskiej myśli szkoleniowe" trzeba go posadzić na ławce odpowiedz

Roma - 2 godziny temu, *.plus.pl Warto stawiać na młodych, bo ogólnie piłka nożna jest sportem dla młodych, a nie dla starych celebrytów odpowiedz

M - 3 godziny temu, *.Gawex.PL Dobra robota młody. Teraz wiesz po co trenujesz. Powodzenia kibice są z Tobą odpowiedz

Wyrwikufel - 4 godziny temu, *.netfala.pl Chłopaku, chłopaku! 🙏🔥💪 odpowiedz

LLL - 5 godzin temu, *.orange.pl Chciałem podziękować całemu sztabowi i trenerowi który jest dla nas jak matka i to nie prawda,że dach przeciekał bo prawie wcale nie padało. 😉 odpowiedz

zoom - 4 godziny temu, *.plus.pl @LLL: 😁😁😁😁 odpowiedz

