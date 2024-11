Futsal

Dziś mecz futsalistów Legii

Sobota, 30 listopada 2024 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dziś o godzinie 19:00 w hali OSiR Włochy przy ulicy Gładkiej 18 futsaliści Legii Warszawa zagrają ekstraklasowe spotkanie z AZS-em UŚ Katowice. Zachęcamy kibiców do licznego przybycia i głośnego wsparcia dla naszej drużyny! Zespoły plasują się obok siebie w ligowej tabeli - legioniści mają tylko punkt przewagi nad ekipą z Górnego Śląska.









Bilety na to wydarzenie można kupować w cenie 15 zł (ulgowy, dla osób w wieku od 4 do 16 lat) i 25 zł (normalny). Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na mecz za darmo. Bilety kupować można TUTAJ.



Termin meczu: sobota, 30 listopada 2024 r., g. 19:00

Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Ceny biletów: 15 zł (ulgowy) i 25 zł (normalny)