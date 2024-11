Analiza

Punkty po meczu z Omonią

Sobota, 30 listopada 2024 r. 13:48 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Europa da się lubić; kontrolowali, a potem podpuścili i skasowali; Stępiński bez szans; hiszpańska fantazja; skrzydłowi niech się uczą - to najważniejsze punkty po czwartkowym meczu Legii Warszawa w fazie ligowej Ligi Konferencji przeciwko Omonii Nikozja.