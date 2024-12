Szaliki-cegiełki na wsparcie dla Maniany i Belma

Niedziela, 1 grudnia 2024 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Do 6 grudnia potrwają zapisy na szaliki nawiązujące do szalonych lat 90., w których Piotr Maniana oraz Grzegorz Belmo wiedli prym na trybunach, a dziś potrzebują naszego wsparcia - również finansowego, by walczyć o powrót do zdrowia. Szaliki w cenie 55 złotych (plus ew. 20 zł za przesyłkę) zamawiać można TUTAJ.