pawel - 3 minuty temu, *.vectranet.pl Niektórzy z nich naprawdę nie grzeszą rozumem. Żeby tak sfaulować w polu karnym trzeba być bez kitu debilem odpowiedz

Guny - 8 minut temu, *.229.8 Kryminał pankova. Swoją drogą w meczu z omonią identycznie wykoszony został Wszołek i nawet nie sprawdzili na var:/ odpowiedz

Bolo - 8 minut temu, *.net.pl Zabawa z tyłu rudego i wszolka i tak to się kończy nie potrafią rozegrać piłki masakra jak juniorzy odpowiedz

Korda - 8 minut temu, *.centertel.pl Przez 25 minut nie potrafią wyprowadzić akcji od bramki to co robi Pankov?? Idzie w drybling we własnym polu karnym. Świetny pomysł naprawdę warty uwagi . Za takie wybryki powinny być kary finansowe odpowiedz

PLBBOY - 9 minut temu, *.inetia.pl Jak można być aż tak głupim. Po co to rozegranie od tyłu jak widać, że to nie wychodzi. Czy ten cały Feio ma pojęcie o tym co robi. Ręce opadają. odpowiedz

michaL - 14 minut temu, *.chello.pl gdzie nasi kibice ? odpowiedz

Zły - 28 minut temu, *.chello.pl Chodyna i Barcia na ławce,Goncalves,Nsame,Alfarela ..uj wie gdzie bo w rezerwach nie grają,jedno jest pewne Zieliński roztopił sie tak jak bałwan na wiosne,lepiej niech nie wraca za szybko z tych wakacji,a napewno nie na Łazienkowską,OUT odpowiedz

LWST - 36 minut temu, *.tktelekom.pl Czemu nie ma kibiców Legii na stadionie ?? Czyżby znowu te mieleckie kundle robiły problemy ?? odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Oby udało się osiągnąć korzystny wynik, ale za dużo i za często gramy, więc każdy mecz w lidze, to wielka niewiadoma.

odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Chłopy wcześniej strzelać. Więcej strzałów więcej sytuacji więcej bramek a nie jedna setka na mecz. odpowiedz

MonsteR (L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl .......................... Mendes ..........................

Pankov ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Barcia

............. Augustyniak ... Kapustka .............

Morishita ........... Urbański ........... Vinagre

......................... Pekhart ...........................

LEGIA Mistrz !💪

1 : 2 odpowiedz

Auror - 2 godziny temu, *.centertel.pl Stal - Legia 1 : 3 Gual, Kapustka, Alfarela odpowiedz

Balcer - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Auror: Już widzę jak Akfarela strzela 😜 odpowiedz

Smierciozerca - 1 godzinę temu, *.47.56 @Auror: alfarela nie ma.w składzie 🤣 odpowiedz

Auror - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Smierciozerca : Gual, Kapustka, Luqinias

⚽️⚽️⚽️💪 odpowiedz

