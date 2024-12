Komentarze (69)

Free - 30 minut temu, *.orange.pl I przez to że malarz nie widzi baboli kobylaka w co drugim meczu jeżeli nie w każdym, ja wam mówię że przez ten duet legia w przyszłym sezonie nie zagra w pucharach...tych właśnie punktów zabraknie do pucharów, bo mistrzostwo jest rozstrzygnięte...gdzie czasy Boruca, Fabiańskiego, Szczęsnego...?jest dramat odpowiedz

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Kobylak jest gorszy niż jego nazwisko. Wszołek na niego pieklił się ostatnio nie bez powodu. Mamy tu jednak tylu komentatorów i ekspertów co to twierdzili że to zajebisty bramkarz… o dziwo jakoś od nich cisza. Legia takimi meczykami jak dzisiaj przegrywa walkę o mistrzostwo w przeciwieństwie do takich drużyn jak sraków.

Miernoty bez charakteru tematu nie ma. Nie ma tylko po co sobie życia skracać tylko dlatego że ma się L w sercu a oni nie …Żal mi Fejo bo on niby chce ale jest otoczony samymi miernotami.

odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Malarz nie nadaje się na trenera. odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.aster.pl Na tych patałachów nie da się patrzeć. Zamierzełem to napisać jeszcze przed wtopą Kobylaka. Niemal przez całą drugą połowę wykopywanie piłki byle do przodu, jakbyśmy grali z jakimś Realem. 1:0 i już nie chcą grać w pilkę 2:1 i już nie chcą grać w pilkę byle czas płynął. Odpuszają walkę jeden na jeden. Nie przesuwają są takie dziury pomiędzy nimi że Stal klepie jak jakaś Barcelona. Niechlujni w podaniach, pilkę kleją na 3 metry, nie chce im się wchodzić w pojedynki biegowe nie ma nic. Co czołówka zgubi punkty to ta banda nieudacznikow też. Zmęczeni? Rozumiałbym że klepią, trzymają piłkę w środku, nie napierają. Ale te ofermy z taką Stalą to już bronią na 18-20 metrze i tylko wykopują piłki!!! W ciągu 2024 odeszli: Slisz, Muci, Ribeiro, Jozue. Przyszedł: Vinegre. Reszta to same porażki Zielińskiego tylko w ostatnim oknie ; Nsame, Alfarela Goncalves, Barcia i Morishita ktorego bierzemy (i dobrze) tylko dlatego, że tu nie ma żadnej konkurencji. Bo w swojej bezmyślności zdecydował że drużunę z ktorą chce zdobywać mistrzostwo będzie wzmacniał graczmi z różnych drugich lig. Spójrzmy na dzisiejszą ławę. Fajnie że jest tam miejsce dla młodych, ale jako całość - nie pamiętam naprawdę żebyśmy kiedykolwiek mieli taką nędzę na ławce jak dziś dzięki rządom Zielińskiego. To nie Feio jest problemem ale nieudacznik Zieliński i jego szef. I nie ważna nawet kompromitujaca gra Pankova i Kobylaka przy straconych golach. Z taką nędzną kopaniną tych bezwstydnych miernot zaslużyliśmy na porażkę jak nie po tych stratach to po innych sytuacjach Stali. odpowiedz

pasek - 2 godziny temu, *.chello.pl skąd wzieliście takiego trenera idiotę , który ściąga czterech z przodu i daje czterech z tyłu odpowiedz

Antek - 2 godziny temu, *.. Kobylak to tam to kto go trenuje odpowiedz

Ronaldo - 2 godziny temu, *.myvzw.com Nie chce się nic po takim przedstawieniu.

Może do wiosny mi przejdzie. Kobylak to się nadaje. Tak jak wszyscy co twierdzą że to lepszy bramkarz od Tobiego. Cały ten ku…a cyrk objazdowy się nadaje. Nie ma co. Należy nabrać dystansu do rzeczywistości. Są w życiu ważniejsze rzeczy niż kopanie się po czole. odpowiedz

KowaL - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dzięki Legio! Czułem że wam mieleckie wsioki wcisną na remis i zgarnąłem fajny hajs w betclicu odpowiedz

Oliwier - 2 godziny temu, *.proip.pl Jednak Kobylak ma tą formę 😎👏 odpowiedz

Antek - 2 godziny temu, *.. Malarz trener odpowiedz

hwdp - 2 godziny temu, *.orange.pl Kiedyś to chociaż można było mówić że Legia ma dobrych bramkarzy, teraz nawet tego nie ma. Jak pierwsza jedenastka daję jakoś radę by po strzeleniu gola odpuścić tak zmiany nic nie dają a tylko osłabiają drużynę. odpowiedz

zygmunt - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Niestety nie mamy bramkarza na wysokim poziomie. Szkoda wysiłku całego zespołu. odpowiedz

Yaro - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Gramy w 10 cały mecz. Nie będzie środkowego napastnika to takie mecze będziemy ciągle oglądać. odpowiedz

Jrzk - 2 godziny temu, *.plus.pl Widać, że nie mają kompletnie siły. W sumie zagrali do dziś 28 meczów. Stal - 17. To jest różnica około 1000 minut więcej na boisku. odpowiedz

Dino - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Jrzk: I co z tego?Twoim zdaniem ich to usprawiedliwia ? odpowiedz

Viagra - 2 godziny temu, *.orange.pl Kobylak Tobiasz jeden chu. odpowiedz

Dr Bomba - 2 godziny temu, *.. Kun, Pekhart, Chodyna powinni odejść. Ie grają jeszcze słabsi młodzi ale przynajmniej nie te drewna odpowiedz

Van Hool - 2 godziny temu, *.159.142 Kolejny mecz gdy po zmianach przestajemy grać może nie trzeba robic zmian trzech na raz odpowiedz

Jurek - 2 godziny temu, *.inetia.pl Grali tak jakby nie chcieli wygrać. odpowiedz

Echhh - 2 godziny temu, *.autocom.pl Kobylak, ty nie potrafisz bronić. Wolałbym juniora. odpowiedz

MarioL - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr Słabo to wygląda.Brakuje porządnej ławki rezerwowej. odpowiedz

dd - 2 godziny temu, *.kompex.pl W mielcu święto, lato się zachleje odpowiedz

Legia to my Mioduski won - 2 godziny temu, *.chello.pl Kobylak rulez🤬🤬🤬👏 odpowiedz

Zły - 2 godziny temu, *.chello.pl wszyscy co weszli z ławki dno,dno,dno w przerwie do utylizacji razem z zielińskim odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl W lidze Legia to daremna drużyna odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.plus.pl Kobyłka i wszystko jasne.Ja pie...le co to jest za nieudacznik odpowiedz

Won - 2 godziny temu, *.. Dzięki Kobylak💩 za zje...y mecz najpierw nie potrafisz wybic pilki co doprowadzilo do karnego,a koniec to tylko pokazał twoje umiejetnosci kolejny recznik do kolekcji odpowiedz

Guny - 2 godziny temu, *.229.8 Gratulacje za pomysł grania kunem na lewo obronie. Gość 160cm w kapeluszu wqlczacy o główkę to tak się musiało skończyć. Swoją droga kobylak przy roznych to większy dramat niż tobiasz:/ odpowiedz

Kraków 123 - 2 godziny temu, *.98.71 KOBYLAK DO REZERW z takim bramkarzrm brak mistrzostwa odpowiedz

Kobyłka już nie jest legionista - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kobyłka już nie jest piłkarzem Legii odpowiedz

tommy - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl Frajerzy odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Po tych zmianach nie potrafimy wyjść z połowy. Kun, Chodyna, Pekhart, Chelaka... szkoda prądu na tych amatorów. Umiejętności 3-io ligowe a wypłata ekstraklasa. Oby w zimie pozbyli się chociaż części tych szkodników. odpowiedz

Janek - 2 godziny temu, *.125.40 Czemu oni zawsze co mecz ostatnie 20 minut przestają grać. odpowiedz

Piotrek - 2 godziny temu, *.gigainternet.pl Słabo mecz prowadzony przez chajzera odpowiedz

JACUNHO - 2 godziny temu, *.net.pl Gual lepiej żeby klepał piłką aniżeli papą odpowiedz

Rolando - 2 godziny temu, *.myvzw.com Wiesczycki wypie… Oddaj co masz dzięki wielkiej Legii. Jesteś śmiesznym małym ludzikiem. Nigdy nie powinieneś dostąpić zaszczytu komentowania gry Legii nie mówiąc o zakładaniu jej koszulki!!!!! odpowiedz

Pasażer wagonu 7 - 2 godziny temu, *.. @Rolando : przecież on nie komentuje tego meczu.Roslon̈ I Jagoda odpowiedz

Dar - 2 godziny temu, *.skyware.pl Dużo szczęścia

odpowiedz

Pusia - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Mecz do wygrania i zapomnienia…to jest dno! odpowiedz

Inka - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Ło Boze 😢 odpowiedz

hajdukL - 3 godziny temu, *.orange.pl Ile razy już była przerabiana beznadziejna niedziela pao przyzwoitym czwartku to niepojęte.

Zostaje zaufać matce głupich, że zachce im się chcieć biegać, walczyć, myśleć..

Eh srał to pies. odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Będzie 2:1 💩💩 odpowiedz

Szpic - 3 godziny temu, *.co.ke Jestem niemal pewny że przynajmniej część zawodników nie podchodzi do swoich podstawowych obowiązków (tzn. do meczów ligowych) w pełni skoncentrowana. No bo jak wytłumaczyć fakt kolejnego spotkania w lidze z kretyńsko straconą bramką (tak było z Widzewem, w Poznaniu, z Cracovią i teraz), Ktoś powie że w lidze grą się inaczej, ale do k...... nędzy dlaczego w Europie można zagrać z pełnym zaangażowaniem i nie dać rywalowi nawet szansy na bramkę, a tu niemal sami pakują sobie gole. To są zawodowcy? odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Szpic : w punkt. odpowiedz

siema - 3 godziny temu, *.virginm.net ktos ma linka pozyczyc do streama?? prosba🙏 odpowiedz

https: - 3 godziny temu, *.jmdi.pl @siema: https://strims.in/StalMielecLegiaWarszawa.php odpowiedz

Pitrejs - 3 godziny temu, *.chello.pl @siema: na TVP SPORT jest transmisja w necie. odpowiedz

Rysio - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Stalówce Mielec..... odpowiedz

Kaczyński - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Rysio: wsadzimy w d...ę widelec....Tarnobrzeg Siarce... odpowiedz

e(L)o - 3 godziny temu, *.ksiezyc.pl Rozegranie od bramki na poziomie przedszkola.

Pankov do rezerw odpowiedz

AA - 3 godziny temu, *.. @e(L)o: nie bronie go ale to Kobylak wsadził go na minę odpowiedz

Agata - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Są dwie legie....

Jedna grająca w europie i druga w ekstraklasie...

Tą pierwszą fajnie się ogląda....

Niestety mistrza w tym roku znów nie będzie ale być może ważniejsze jest pokazanie się w Europie odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Niektórzy z nich naprawdę nie grzeszą rozumem. Żeby tak sfaulować w polu karnym trzeba być bez kitu debilem odpowiedz

PIT - 3 godziny temu, *.geckonet.pl @pawel: sam jesteś debil

odpowiedz

Guny - 3 godziny temu, *.229.8 Kryminał pankova. Swoją drogą w meczu z omonią identycznie wykoszony został Wszołek i nawet nie sprawdzili na var:/ odpowiedz

Bolo - 3 godziny temu, *.net.pl Zabawa z tyłu rudego i wszolka i tak to się kończy nie potrafią rozegrać piłki masakra jak juniorzy odpowiedz

Korda - 3 godziny temu, *.centertel.pl Przez 25 minut nie potrafią wyprowadzić akcji od bramki to co robi Pankov?? Idzie w drybling we własnym polu karnym. Świetny pomysł naprawdę warty uwagi . Za takie wybryki powinny być kary finansowe odpowiedz

PLBBOY - 3 godziny temu, *.inetia.pl Jak można być aż tak głupim. Po co to rozegranie od tyłu jak widać, że to nie wychodzi. Czy ten cały Feio ma pojęcie o tym co robi. Ręce opadają. odpowiedz

michaL - 3 godziny temu, *.chello.pl gdzie nasi kibice ? odpowiedz

Zły - 4 godziny temu, *.chello.pl Chodyna i Barcia na ławce,Goncalves,Nsame,Alfarela ..uj wie gdzie bo w rezerwach nie grają,jedno jest pewne Zieliński roztopił sie tak jak bałwan na wiosne,lepiej niech nie wraca za szybko z tych wakacji,a napewno nie na Łazienkowską,OUT odpowiedz

LWST - 4 godziny temu, *.tktelekom.pl Czemu nie ma kibiców Legii na stadionie ?? Czyżby znowu te mieleckie kundle robiły problemy ?? odpowiedz

Viagra - 3 godziny temu, *.orange.pl @LWST: Juz sa słychać MOCNO LEGIA🍻 odpowiedz

Egon - 5 godzin temu, *.waw.pl Oby udało się osiągnąć korzystny wynik, ale za dużo i za często gramy, więc każdy mecz w lidze, to wielka niewiadoma.

odpowiedz

(L) - 5 godzin temu, *.jmdi.pl Chłopy wcześniej strzelać. Więcej strzałów więcej sytuacji więcej bramek a nie jedna setka na mecz. odpowiedz

MonsteR (L) - 5 godzin temu, *.tpnet.pl .......................... Mendes ..........................

Pankov ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Barcia

............. Augustyniak ... Kapustka .............

Morishita ........... Urbański ........... Vinagre

......................... Pekhart ...........................

LEGIA Mistrz !💪

1 : 2 odpowiedz

Auror - 6 godzin temu, *.centertel.pl Stal - Legia 1 : 3 Gual, Kapustka, Alfarela odpowiedz

Balcer - 5 godzin temu, *.orange.pl @Auror: Już widzę jak Akfarela strzela 😜 odpowiedz

Smierciozerca - 5 godzin temu, *.47.56 @Auror: alfarela nie ma.w składzie 🤣 odpowiedz

Auror - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Smierciozerca : Gual, Kapustka, Luqinias

⚽️⚽️⚽️💪 odpowiedz

