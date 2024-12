Zmarnowana szansa

Sędziowie

Główny: Karol Arys

Asystent: Marek Arys

Asystent: Marcin Janawa

Techniczny: Albert Różycki

VAR: Paweł Pskit

AVAR: Krzysztof Myrmus



Pogoda:

Temperatura 2°C

Ciśnienie 1028 hPa

Wilgotność 100%



fan1956 - 8 minut temu, *.tpnet.pl Jak stał nie może to kobylak pomoże, dno! dno! Je.ane dno !!!!! odpowiedz

Fan klub kibiców Legii Warszawa - 15 minut temu, *.chello.pl Nie jestem kibicem..ale proszę przyjmijcie mnie.. podziwiam Wasze akcje, zaangażowanie w sprawy Polski..świetne oprawy!.. piękne i patriotyczne.. jestem z Wami..

Dziękuję, że to robicie 😍 odpowiedz

Czarny76 - 22 minuty temu, *.. Wiecie o czym była rozmowa?Bo chyba nie było to nic miłego. odpowiedz

VUKO - 26 minut temu, *.autocom.pl Gual, Wszołek nie są godni zakładać naszej koszuLki. odpowiedz

13 - 27 minut temu, *.play-internet.pl 1 akapit mi wystarczy... Nie dam rady... Codziennie parę zdań...🤯 odpowiedz

KAMI(L) - 27 minut temu, *.aster.pl Wszyscy won! odpowiedz

Olo wawa1975 - 32 minuty temu, *.vectranet.pl Trzeba bylo nie latać po Larnace nocą.

odpowiedz

Hiszpan - 33 minuty temu, *.telnaptelecom.pl Kolejne okienko transferowe nieudacznika Jacka I nieudacznika Radka zbiera żniwa. Jedynie Chodyna i Luqi na plus. Oyedele grał zbyt mało żeby ocenić. NSame, Goncalvws, Barcia i Afarela to sabotaż i podejrzenie prania kasy. Ile jeszcze Ci nieudacznicy będą w Legii? odpowiedz

Jose Kante - 53 minuty temu, *.inetia.pl Akurat dziś meczu nie widziałem, ale jak spojrzałem na wynik, to pomyślałem że pewnie Stał na jakimś farcie dała radę... Jak spojrzałem na statystyki z meczu, to się dopiero zdziwiłem, bo Legia nie istniała, z tego wynika. Nawet nie chce oglądać skrótu. Zapewne kolejny głaz w dyrektora dziś poleci lub kuweta i będzie tłumaczenie, że to że tamto, że długo latać trzeba było. Nie wiem, no chyba to są zawodowi sportowcy, a ich trenerzy zarabiają też nie małe pieniądze żeby reagować na takie sytuacje. Chyba że się dopiero uczą, to niech powiedzą, uczymy się, sorrka, i spoko...

Mam na myśli że wisi mi takie usprawiedliwianie, że Alfarela, Burch, Goncalces, Pekhart, itp. dziś graliśmy że Stałą Mielec, a nie Omonia w pucharach więc chyba łatwiej było wygrać, nie...

Aaa a, no właśnie, a może wychodzi że w pucharze 3 ligi Europy to jednak grają gorsze ogórki niż w eklapie??? No i właśnie, ale zawsze jest wymówka i jazda dalej odpowiedz

J58 - 59 minut temu, *.centertel.pl Obrona głupcze.



odpowiedz

żeromak - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Zostali dłużej na cyprze bo nie było dogodnych połączeń...taaaaa, zaimprezowali z deka, Agustyniak wyglądał na ciężko porobionego ale za to swoje zrobił. Kolejny bramkarz to jakaś kpina, niech ten Malarz przyzna że nie potrafi i ustąpi miejsca specjalistom. Król Artur emeryt by sobie lepiej poradził!Kolejne punkty odjechały... a za chwilę 1/8 PP hahaha odpowiedz

Fan.Grotynskiego - 1 godzinę temu, *.chello.pl Chodyna mial piłke meczową,na nodze bramki tracone tragedia.O mistrza walczymy,czy w ch... walimy? odpowiedz

Andre as - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Chodyna co? Zero. Itd odpowiedz

NaSpokojnie - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Trochę mi się przypomina końcówka poprzedniego sezonu, wszyscy tracą punkty...

Bardzo szkoda że się nie udało zdobyć tych 3 punktów, bardzo szkoda.

Jednak Tobiasz to obecnie pierwszy wybór. Napastnik pilnie poszukiwany, ciekawe czy z Kramerem nie rozwiążą kontraktu w Turcji, bo podobno w klubie uznają go za najgorszy transfer ever... Ciekaw jestem czy powrót Elitima dużo zmieni? odpowiedz

Syn Trenera - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wielkie gwiazdy Europy....Żadnego zaangażowania oglądanie Legii to jakaś kara tak serce boli jak się na nich patrzy za jakie grzechy. Gual to jakas 5 kolumna z Jagi...serio dramat Nsame nie byłby gorszy tylko nie pasuje Fajce...Wszołek.. Luqinias dramat....Chodyne to nie wiem po co kupiono....poziom 3 ligi... Ale szczytem jest to żeby Legia nie miała bramkarza....co jeden to większy ręcznik...może ten talent z Benfiki... Niezmiennie Faja i Zieliński out.... a i Śledzia weźcie ze sobą na zagryzkę....za wyniki u 19 i reszty odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl Zagraliśmy już 27 meczy, przed nami kolejne 4 w tym roku. To prawie tyle, ile część drużyn ekstraklasy zagra w całym sezonie. Bez dobrych zmienników nie ma szans na ciągłe wygrywanie. Widać zmęczenie, tyle w temacie. odpowiedz

geds - 15 minut temu, *.aster.pl @Piotrek:

Tak, mamy nędzną ławkę jak nigdy. Ale jakościowo też jesteśmy coraz słabsi. W 2023 mieliśmy za słabą kadrę co przyznawał Zieliński " Legia musi zawsze grać o mistrzostwo musimy się wzmocnić". W 2024 od początku roku odeszli; Jozue, Ribeiro, Muci i Slisz. W ich miejsce przyszedł Vinegre, Morishita który nadaje się najwyżej na zmiennika i cały tabun miernot; Barcia, Chodyna, Alfarela, Goncalvez, Nsame. Zieliński jest idiotą a kadra Legii nie tylko coraz węższa ale przede wszystkim dużo słabsza. odpowiedz

Mioduski wypad! - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Zieliński wypad! Transfery dramat nie ma ławki zmiennicy osłabiają zespół a jedną jedenastka nie da się grać tylu meczów. Więc za transfery powinieneś grzecznie przeprosić chłopie i odejść. Bramkarza to my mieliśmy ostatnio jak bronił

Boruc. Teraz mamy dwa ręczniki jeden gorszy od drugiego. Mioduski won, Legia to my! odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Wielka szkoda☹️😡,bo niewiele brakło,a byłby komplet punktów. Niestety brak ławki rezerwowych, było konsekwencją tego,że się cofnęliśmy i w zamieszaniu Kobylak popełnił prosty błąd! Ale jak trener powiedział,sytuację sprowokowaliśmy cofając się głęboko...smutno ,że nie udało się zmniejszyć dystans do 7 pkt. Dziś nie było też takiej energii i intensywności, bo tak jak pisałem nie da rady w 13 zawodników tak grać. Teraz najważniejsze by przejść ŁKS! Tak jak piszę któryś raz,drużyna kolejny sezon nie jest przygotowana jakościowo na grę na trzech frontach! Zima będzie kluczowa w kontekście transferów i walki o mistrza. Jeszcze nic nie jest przegrane,ale muszą być naprawdę konkretne wzmocnienia! odpowiedz

xyz1234 - 1 godzinę temu, *.. Mistrzostwo przepadło i nie ma co nawet o nim marzyć..

Oby załapać się na 2 czy 3 miejsce w lidzie ale i o to będzie ciężko pozostaje walka o puchar Polski. Przyczyny chyba wszystkim dobrze znane:

1. Brak skutecznego napastnika/napastników

2. Brak solidnego bramkarza który wybronił by parę punktów na rundę

3.Strefa mentalna też lezy jak są faworytami i muszą wygrać to absolutnie sobie nie radzą..

4. Brak ławki rezerwowych

5. Chimeryczna gra obronna - głupie straty w newralgicznych strefach boiska.. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Bardzo słabo graliśmy. Druga połowa to dramat. Granie na czas już w 70 minucie. Problemy z wyjściem z piłką z własnej połowy.

Błędem były trzy zmiany w 77 minucie za podstawowych piłkarzy wchodzą Celhaka, Pekhatr i Szczepaniak. Bardzo słaba ta ławka rezerwowych. Celhake i Pekhatra już bym się pozbył zimą.

Mało przebiegnietych kilometrów i tylko 2 celne strzały.

Była szansa odrobić 2 punkty i znowu się zesrało.

Potrafią wygrać z Omonia na Cyprze a ze Stała już nie potrafią. Czyżby premie za zwycięstwo w Europie były wyższe od tych w dupoklasie?

Wyplucie piłki przed siebie przez Kobylaka to dramat. Inna sprawa, że dwóch piłkarzy Stali, którzy skakali do główki krył tylko Wszołek, który dał sobie skakać po głowie.

W

Podsumowując całe spotkanie ten remis to i tak dużo więcej niż żeśmy dzisiaj zasłużyli. odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Darek:

Mamy teraz do czynienia z błędnym kołem.

Zmiany są konieczne, bo podstawowi zawodnicy niedługo padną, ale jednocześnie, nie ma za bardzo na kogo ich zmieniać, bo większość ostatnich transferów, to szrot. odpowiedz

Alfred - 54 minuty temu, *.chello.pl @Darek:

przy poprzedniej przerwie na reprezentację wysiedli w ostatnim meczu;

teraz trzeci mecz i już nie mają siły, a jeszcze cztery mecze odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A już miałem pisać gratulacje za mecz z Omonią... Wstrzymam się.😂 odpowiedz

J1980 - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Legia nie ma kadry do gry na trzech frontach. Tylko tyle i aż tyle. Żaden zespół nie pociągnie gry przez 3 miesiące, w 3 rozgrywkach, w 11-13 zawodników. Prócz młodych chłopaków, cała reszta co wchodzi z ławki, te kuny, cielaki, chodyny to są goście do treningu w tygodniu a nie do meczu o punkty. Letni zaciąg to nieporozumienie i pan Zieliński powinien przypłacić to posadą. Ci ludzie nie wnoszą nic do gry a generują ogromne koszty dla klubu. Ewentualna wpadka w Łodzi skreśli ten sezon jeszcze przed końcem roku i żadna liga konferencji tego nie przypudruje. Z trenerem bym się jeszcze wstrzymał bo pomijając jego odpały to widać że wie co chce grać ale nie ma materiału ludzkiego i jakości. Natomiast bym się przyjrzał sztabowi... Z motoryką jest ok, widać że ci co umieją to prują wszystko po 90min. Ale np taki trener bramkarzy pan Arek to tam jest od czego? Bo odnoszę wrażenie że prócz machania łapami, szczekania mordą i pukania reporterki to do drużyny kompletnie nic nie wnosi...

odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @J1980: idealnie to opisałeś! BRAWO! Moim zdaniem Zieliński out,Malarz out! Pozdrawiam. 🙂 odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.18.86 @J1980: Reporterka to jego żona to kogo ma pukać kochanke??😁😃 ale fakt faktem że bramkarzem był lepszym jak jest trenerem tak ich trenuje Tobiego i Gabrysia że nie ma meczu żeby czegoś nie odj.. odpowiedz

Hipek - 1 godzinę temu, *.plus.pl Bramkarz Kobylak 🤣🤣🤣

Może jednak Tobiasz? odpowiedz

Obcy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Chodyna to dreptał,a nie biegał. Jemu się nie chciało chcieć. Gwiazdor za dychę. odpowiedz

Zoo - 1 godzinę temu, *.162.183 Kapuadi, moriszita, vinagre w zimie na.handel za parę groszy, tak mioduski chce, bo za dobrze idzie, a tu chodzi o pranie gaci odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Niestety, nie da się grać na 3 frontach praktycznie jednym składem.

Skoro tacy goście, jak Burch, Goncalves, Alfarela, Nsame, Barcia itd. są za słabi nawet na zmiany w meczach ze średniakami naszej ligi, to o czym tu mówić.

Patrząc na jakość naszych transferów, to i tak dajemy sobie na razie bardzo dobrze radę. odpowiedz

Adrenalina - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kolejny raz zamiast wykorzystać szansę dają ciała a zamiast zniwelować przewagę do czołówki to stracili dwa do SrKowa który w przeciwieństwie do Nas w końcówce potrafi fartem wygrać. Nasi graja minimalizm i to wychodzi bokiem .Fejo zrób coś z tą ligową Sarzyna i beznadzieja. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.chello.pl Realnie patrząc drogę do rozgrywek europejskich w przyszłym sezonie możemy sobie zapewnić tylko przez PP. Nie odrabiając strat w lidze nie dogonimy prowadzącej 3-ki, mimo ich potknięć. odpowiedz

Korek - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Wolfik: święte słowa! Dlatego priorytetami obecnej "kadłubkowej" drużyny Legii powinny być: 1 - PP, 2 - LKE i wreszcie 3 - ESA. Osobiście, nie widzę innej realnej drogi do przyszłorocznych EP... odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl W lidze konferencji beton zero bramek straconych, bez większych błędów a przychodzi ekstraklasa głowa nie ta sama trzy ostatnie mecze 9 goli straconych. Albo wchodzi na to że nasza potężna liga ekstraklasa jest taka mocna . odpowiedz

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Kobylak jest super !!! Co wy pie…cie.

Wybawił nas dzisiaj ze snu o mistrzostwie.

Im wcześniej tym lepiej… Tobi na bank by tego nie puścił. Jesteśmy tam gdzie nasze miejsce dzięki panom JZ i DM. Proponuje wykupić wejściówki dożywotnio tj tak długo jak te palanty będą zarządzać tym co ich zdecydowanie przerasta.

Jesteśmy od dawna pośmiewiskiem całej PL a wkłady do koszulek tylko pozorantami. Myślę że czas nauczyć się żyć bez tych h…wych emoji.

Fejo dobry trener. Bez niego bylibyśmy na 14 miejscu. Mamy mega słabych kopaczy. Nie mówmy już o co gramy tylko bo to dodatkowy powód do śmiechu. Żaden z tych grajków nie ma charakteru zwycięzcy dlatego zawsze tak to się kończy. Grają z nami jak równy z równym nie bez powodu. Sen w Europie też zaraz pryśnie. Tzn w 3 lidze Europy. Coraz bardziej podoba mi się tylko nasz trener bo powoli dorasta do zajmowanego miejsca. Milczenie jest czasem cenniejsze niż złoto…. odpowiedz

Roberto - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Trenerzy bramkarzy do wymiany. odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.18.86 Taki samo beznadziejny jak Gabryś Kobylak był dziś komentator C+ byly pilkarz (L) Wojciech Jagoda pier...o jakiś elektrycznych samochodzikach z wiejskiego odpustu itd.Wezcie go wyj...słuchać się tego nieda. odpowiedz

Adson 78 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Żenada !!! W LkE umieją grać a w lidze katastrofa ! odpowiedz

Dino - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Feio porównuje Guala do Firminio ot ku....a odpowiedz

maf20 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Bez Guala nie ma gry ofensywnej. Poza tym zbyt wiele zmian obniżających jakość zespołu.

Jak mamy grać bez Rubena, Kapustki i Luqiego? Mark to wszystko trzyma, czy to się jego przeciwnikom podoba, czy nie. Obronę wyjściową mamy zajebistą i błąd Pankova tego nie zmienia.

Najgorszy Chodyna i Szczepaniak.

odpowiedz

Wolf - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Paź Króla Woli: Oni wszyscy już dawno,przepierdzielili mistrzostwo. odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Zapraszam do swojego komentarza pod wypowiedzia trenera gospodarzy.... I kto miał rację nie chwaląc się?



Ps. Nie mamy bramkarzy jezdze na Legie od 93 i takiej chu@&ni pod tym względem nie było...ale mamy trenera od nich z L na ręce i niektórym to wystarczy..... odpowiedz

Andre as - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wychodzi brak napastnika z jądrami. Kto ma strzelać bramki. Od 70 min odpuszczony mecz. Z Cracovia udało się dzisiaj dno. odpowiedz

LWST - 1 godzinę temu, *.tktelekom.pl Gual widzę słabe oceny ,a 1 połowę miał bardzo dobrą ,jak by Chodyna trafił tą "setkę " to by było po meczu .Legia zawsze miała bardzo dobrych bramkarzy ,a ostatni okres jest jeśli chodzi o tą pozycję chyba najgorszy od bardzo ,bardzo wielu lat . odpowiedz

Adson 78 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @LWST: dokładnie , Tobiasz , Kobylak za wysokie progi na Legię , oddali Chladuna za darmo , porostu braku kużwa odpowiedz

Tadek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Samobójem było wpuszczenie na boisko kuna.. odpowiedz

Guan - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Pankov i Gual powinni wyłapać liścia na ryj za to pajacowanie na boisku. Przecież to jest sabotowanie reszty sezonu, łapanie idiotycznych kartek i proszenie się o zdjęcie z boiska. Zwłaszcza gdy mecz sędziuje taki idiota. odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 1 godzinę temu, *.mm.pl Oprócz bramkarza, trzeba jeszcze jak najszybciej nowego bramkostrzelnego napastnika. Sprzedali Kramera za 500 tysięcy euro, a za chwilę nie będzie w przyszłym roku europejskich pucharów i to co "zarobili" na Kramerze, stracą x10 przez brak awansu!! Teraz z ławki wchodzi czeski Rasiak, bo 50-letniego Mokebe już odesłali do rezerw.... odpowiedz

SeboLL - 1 godzinę temu, *.tktelekom.pl Myślę że albo im dadzą te same pieniądze za ligę co za puchary albo nie płacić im za puchaty extra bo tam grają piłkę a tu piach odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Można by rzec,ze tradycja została podtrzymana.Kiedy najwięksi rywale Legii gubią punkty (Lech,Jagiellonia) Legia nie potrafi tego wykorzystać.Nie inaczej było dziś.Trzeba sobie powiedzieć szczerze,że jeśli "Wojskowi" nie poczynią zimą bardzo poważnych wzmocnień to na wiosnę może dojść do kompromitacji zarówno w Ekstraklasie jak i Lidze Konferencji.Powtórzy się to co było rok temu z Molde i w naszej lidze.Jakie wzmocnienia dokonał Zieliński wespół z Mozyrko latem jest widoczne teraz.Alfareli,Gonsalvesa i Nsame na próżno już szukać nawet w rezerwach,Barcia nie podnosi się z ławki.To jest kompromitacja ludzi odpowiedzialnych za transfery.Chodyna,z którym wiązałem nadzieję to także nie jest piłkarz na miarę Legii.Nie wykorzystać sytuacji gdzie piłkę trzeba skierować niemal do przysłowiowego pustaka to jest już naprawdę wielka sztuka.Kobylak...no cóż,po meczu z Omonią go pochwaliłem a dzisiaj babol z najwyższej półki.Bez poważnych wzmocnień słabo to widzę na wiosnę.Niestety. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl O co wam chodzi w ogóle? Mamy nadzieję grać o mistrzostwo Polski jak mówi Paweł Wszołek a tu nagle znowu remis jak porażka. Czy wy gracie jako jedność i LEGIA WARSZAWA czy pykacie sobie tylko dla siebie i swoje ego Morwa kać! Kiedy my czyli Legia Warszawa będziemy mieli bramkarza z prawdziwego zdarzenia. Te dzieci co teraz " bronią naszej bramki" to nie są pokroju Szczęsny Fabiański czy król Artur Boruc..... co najwyżej najgorszy w historii LEGII........Antolovic odpowiedz

SlawoL - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl Bramkarz i obrona w czarnej doopie.Choć reszta też nie powala. odpowiedz

Paczkomat - 1 godzinę temu, *.orange.pl Czy ktoś jest w ogóle w stanie policzyć ile straciliśmy punktów (tytułów) przez ostatnie dwa lata z powodu braku dobrego bramkarza? Raz nam się udało opchnąć Majeckiego za miliony i teraz myślimy, że to fucha na stałe? A do tego celebryta Malarz, który ma zerowe doświadczenie w kształceniu bramkarzy i mamy to, co mamy. Oczywiście jest plejada innych gwiazd, które w ogóle nie nadają się do naszego klubu, ale na dzień dzisiejszy skoncentrujmy się na bramkarzu, żeby nam się to nie rozmyło. odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Paczkomat: ja policzyłem. Przez ostatnie dwa lata straciliśmy zaledwie dwa tytuły mistrzowskie odpowiedz

Maik83 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Stal dziś była lepsza odpowiedz

Dixi Czini - 1 godzinę temu, *.chello.pl Arys to z Wronek? Przecież to jest kryminał. Czerwo na Gualu, a on faulu nie odgwizdał! Jak gość w białej koszulce podaje do swojego bramkarza specjalnie noga to nie ma też nic. Jak Feio mówi, że Legia gra przeciw 15 to się tylko śmieją....



P.S To, że nie ma w Legii bramkarza wiemy od kilku lat, Zieliński natomiast tego nie widzi będąc w klubie non stop w różnych funkcjach od kilkunastu lat. odpowiedz

chcemy_bramkarza - 1 godzinę temu, *.chello.pl KOBYDLAK WON Z WARSZAWY!!!!! odpowiedz

RafaL Tarczyn - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kobylak Pankow Chodyna z Mielca je....ć z buta i to przez Gorzów Wlkp odpowiedz

J...c pilkarzy - 1 godzinę temu, *.247.57 zamiast odrobić straty kiedy czołówka traci punkty to traca bramke w ostatniej minucie. W d...e sobie wsadzcie lige konferencji, najważniejsze jest MISTRZOSTWO POLSKI odpowiedz

Emcees - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Cieszmy się europucharami, bo w przyszłym roku już ich raczej nie będzie odpowiedz

Emeryt - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Pajace. Rollercoaster. Z Cracovia się udało dzisiaj sami dopomogli rywalom odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl No niestety jak zwykle słuchaliśmy w drugiej połowie,ci zawsze się zdarza,gdy gramy w czwartek , wieczorem w pucharach,dwa strzały celne w całym meczu,w drugiej połowie raczej zero,,co z tym Kunem?,nie śledzę jego historii,ale widzę jak gra naprawdę jest beznadziejny,Kobylak jest słabiutki,no i zupełnie obsunął się Kapustka,Probierz ma w tym swój udział,bo któżby inny?Augustyniak dobry, Gual i to tylko na ławce rezerwowych mogą być.🤔 odpowiedz

Rikki - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Złamany grają kuntatorsko na minimum to tak się kończy , przegrywają z mocnymi ze sredniakami ledwo remis to jak mają grać o Mistrza . To wyrachowani mistrzowie minimalizmu a rezerwowi to już porażka. "Łuk" z nimi rzygać się chce . odpowiedz

Tadek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kolejne frajerstwo w wykonaniu naszych gwiazdeczek. Jak można tak dać się zepchnąć do defensywy z taką stalą? Jak tek marny kun wybił na rzut rożny to byłem pewien, że stał wyrówna. Za takie szmaciarstwo powinni przegrać. 👎 odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dr Jekyll i Mr Hyde.... Oto nasza Legia. A swoją drogą to co się stało z naszą słynna szkołą bramkarzy??? Tu jest dramat! A z bramkarzy Legia zawsze słynęła... odpowiedz

Exit - 2 godziny temu, *.216.81 Pomijajac babola Pankova i Kobylaka - po co na boisko wszedl Kun? Nie dosc, ze chlop nie ma wzrostu to jeszcze jest tak surowy technicznie, ze glowa mala. Wchodzi taki kolek na zmiane, prokuruje rzut rozny nieudolnym wybiciem i chwile pozniej tracimy bramke na wage zwyciestwa. odpowiedz

Mokotów rządzi!!! - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jak zwykle nie wykorzystujemy potknięć głównych rywali, szansa na poprawę pozycji w tabeli uciekła. Pierwsza połowa lepsza w naszym wykonaniu, w drugiej oczywiście męczarnia i nerwówka, stal nas przycisnęła ilością strzałów. Bez napastnika z prawdziwego zdarzenia daleko nie zajedziemy. Gual to komik, może grać jako zmiennik, nie w pierwszym składzie. Jedynie Vinagre daje jakość w ataku, ale brakuje wykończenia. odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Mokotów rządzi!!!: w punkt! odpowiedz

Czarny76 - 2 godziny temu, *.. Praca z psychologami codziennie a nie k..wa zaraz 5 dni wolnego.Ewidentnie widać że na ligę mają wy...ane.Teraz jeszcze wpi…ol w Łodzi i Mikołajki mam załatwione. odpowiedz

Thorn - 2 godziny temu, *.plus.pl Super Legia,super Faja i super kibice co pieją z zachwytu jak nam pięknie idzie w lidze ogórkowej.Takze cieszcie się wszyscy zachwyceni Legia W lidze konnfy a tytuł zamiast pod kolumna w Zygmunta będzie na rynku w Piznaniu świętowany.Zal mi Was koledzy świętujący te oszałamiające osiągnięcia w Europie.Moooooze załapią się znowu do konfy w.przyszlym roku to znowu będzie co świętować odpowiedz

Romek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mioduski powinien zatrudnić gościa, który będzie stał przed wejściem do szatni i sprzedawał naszym piłkarzynom liście za taką grę. odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.. Kobylak krymininal wyp...laj z Legii! odpowiedz

jurand - 2 godziny temu, *.. WSTYD odpowiedz

Lfan - 2 godziny temu, *.centertel.pl Brak słów. Z kim i gdzie punktować jak nie w Mielcu ze Stalą ?! Zmarnowany sezon jesli chodzi o ligę. Trzeba walczyć o LKE i PP. odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 2 godziny temu, *.mm.pl Piszę o tym od dłuższego czasu, bramkarze nie tylko się nie rozwijają, ale nawet się uwsteczniają!! odpowiedz

Slaweczek - 2 godziny temu, *.chello.pl Zastanówmy się, czy mając ćwierć napastnika i pół bramkarza, możemy narzekać na miejsce w tabeli? odpowiedz

Kowal - 2 godziny temu, *.orange.pl Nie da się walczyć od duże cele bez kozaka w bramce który doda z 6 pkt na rundę a nie zabierze. Oraz nie da się bez napadziora z 10-12 golami na rundę. Jak ziel tego nie wie to niech sobie poszuka pracy. odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.net.pl Nie mamy ławki rezerwowych. odpowiedz

To jest dywersja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To nie są piłkarze do okregowki z kobylakiem a Malarz to lepszy cwaniak pod jego okiem poziom bramkarzy w Legii równa się mniej niż zero. odpowiedz

Maik83 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Stal dziś lepsza i tyle odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.net.pl Kur... kto ma grać trener zielinski sprowadził ch.. . I takie są efekty nawet w kadrze meczowej sie nie łapią

odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Średnia 1.70. Brawo WY.👍 odpowiedz

Majster - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kurs na remis byłprawie jak na 1. odpowiedz

Won - 2 godziny temu, *.176.46 Kobylak oglada dno od spodu.Ten remis to fart oni mogli nas klepnąć mieli trzy setki.Juz z pasami mielismy farta.Długo na farcie nie polecimy.Ale kobylak żenada odpowiedz

Fejo OUT - 2 godziny temu, *.aster.pl Fejo to pomyłka. Musi odejść z klubu i to prędziutko. Trzeba coś zrobić z tymi marudami, bo w przyszłym sezonie nawet na LKE nawet nie będzie szans. odpowiedz

Majster - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kurs na remis był prawie jak na 1. odpowiedz

Auror - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mimo tyłu transferów, ciągle brakuje minimum 10 klasowych zawodników.

Jeżeli w klubie nie ma dwóch napastników z prawdziwego zdarzenia, to trudno wygrywać takie mecze.

Stal zagrała swoje, jakby walczyła o życie.

Ale tak grają wszyscy z Legią. odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.aster.pl to jest niemozliwe nic sie te glaby nie nauczyli kolejne oddane frajersko pkt z mistrze mozna sie pozegnac bramkarz niepewny a Pankov ?! moga sobie podac piatke za takie zawody brak slow odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.163.195 Każdy mecz w lidze za tej faji wygląda tak samo,gol i desperacka obrona jednobramkowej przewagi która zawsze kończy się katastrofą!On i Zieliński są niereformowalni i zimą powinni szukać nowej roboty! odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.centertel.pl Zapłacimy za te ligi konferencji absencja w pucharach w przyszłym roku kurcze nawet takiej szansy nie umiemy wykorzystać odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Gabriel dziurawe ręce Kobylak...bramkarza potrzebujemy!!!! odpowiedz

Dr Bomba - 2 godziny temu, *.. Kun, Pekhart, Chodyna powinni odejść. Niech grają jeszcze słabsi młodzi, wolę ich niż te 3 drewna. odpowiedz

jurand - 2 godziny temu, *.. Bez ambicji dno, a może to ........... odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.inetia.pl Czym Wy się przejmujecie ludzie? Spokojnie! Nie pamiętacie już? Za mistrzostwo trzeba wypłacić kilkanaście milionów więcej na premie ;) Jest dokładnie tak jak miało być ;) odpowiedz

Martinez76 - 2 godziny temu, *.57.95 Co to było!?

Po jaką cholerę taka cofka w końcówce?!

Golem dla Stali śmierdziało przez ostatnie 10 minut. O co tu chodzi, dlaczego nie zabrali im piłki, tylko igrali z ogniem?!

A to co odwalił Kobyła przy 2 golu to rezerwy do końca sezonu. KU...A jak oni chcą o Mistrzostwo walczyć? Szansa na zmniejszenie przewagi i oczywiście d...a zbita. 😡 odpowiedz

Nie ma drużyny, strategia trenera to dno - 2 godziny temu, *.aster.pl Ten zespół nie chce wygrywać, ten zespół chce aby mecz się skończył najmniejszym nakładem sił. Zwolnić trenera i to jak najszybciej. odpowiedz

Dino - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Przecież ten wynik mnie akurat nie zaskoczył do przewidzenia było że jak Jagiellonia i Lech straci punkty to Legia zrobi to samo.I tak niech się cieszą ze to zremisowali bo Stal była o wiele lepsza a bramka stracona trzeba powiedzieć dosadnie jak Frajerzy .Wszołek przemęczeni byliście wstydź się chłopie tak mówić robisz to co lubisz i jeszcze ci płacą!!!! odpowiedz

wwwojtecky (L) - 2 godziny temu, *.netfala.pl Dwie bramki stracone po dwóch błędach indywidualnych … tak nie można Panowie, ech

Wiem to sport… odpowiedz

robert szenfeld - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Co robi na boisku ten pajac Gual, ta miernota Chodyna , i ten ręcznik na bramce ???? Gdzie te mądrale, co wypisywali tutaj, że nareszcie Kacper nie gra. Ani nogami, ani rękoma, ani na linii, ani na przedpolu. Najgorszy bramkarz ostatnich lat niestety. odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mecz tragedia. Remis wywalczony mega fartem. odpowiedz

lopezzz - 2 godziny temu, *.inetia.pl Wywalić w końcu tego Malarza...To co odwalają bramkarze to horror.

Feio też osłabił zespół zmianami i doprowadził do remisu...

Po co wprowadzać takie wynalazki jak Celhaka Pekhart czy Kun...? odpowiedz

Emcees - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @lopezzz: kogoś musi wprowadzać, aby oszczędzać pierwszy skład... odpowiedz

Kwiatek - 2 godziny temu, *.chello.pl Dalej niech Fejo robi zmiany. I po mistrzostwie

odpowiedz

Ju(L)ius - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl No i proszę o wypowiedź hejterow Kacpra i "milosnikow" Kobylaka........ odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.waw.pl Gratulacje za remis ,Kobylak ,Pankow,Chładun i chłopiec w majteczkach po 1 punkcie za mecz odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.orange.pl ... Tradycyjnie. Jak można odrobić punkty to trzeba wszystko zj...ac odpowiedz

Pab(L)o Loża - 2 godziny temu, *.orange.pl W słowniku ludzi kulturalnych ...

Kobylak i Pankov KRYMINAŁ odpowiedz

Eddie - 2 godziny temu, *.chello.pl jak się ma takich drewniaków to tak się kończy odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ligę mają w upie. Tylko Dutki z pasztetowej ligi są ważne. odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Hiszpan: Dokładnie. Rzec by można nowa mądrość etapu.

odpowiedz

Paź Króla Woli - 2 godziny temu, *.chello.pl Czyżby Gabryś właśnie przeję....l nam mistrza?? odpowiedz

Hmm - 2 godziny temu, *.chello.pl @Paź Króla Woli: a ty chory jesteś czy nie do końca myślący logicznie? Jakiego kur… mistrza!? odpowiedz

Dino - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Paź Króla Woli: O czym ty piszesz o jakim mistrzostwie obudż się chlopie bo zasnąłeś ja Legia na boisku ! odpowiedz

Paź Króla Woli - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Hmm: Mistrzostwo Polski u mnie w mieście gra się o coś takiego co roku..myślę normalnie i jestem zupełnie zdrowy ale rozumiem że ty możesz nie ogarniać..u was pewnie boisko za szoso przy mleczarni.. odpowiedz

Dick - 57 minut temu, *.chello.pl @Dino:

na mistrzostwo trzeba mieć drużynę której zależy a nie zgraję kopaczy i olewaczy odpowiedz

Guny - 2 godziny temu, *.229.8 Kryminał obrońcy, kryminał bramkarza, daremna ławka rezerwowych. A za wystawienie karła kuna na lewej obronie to trenerski Oscar dla trenera. odpowiedz

