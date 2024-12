Kun: Szkoda, że tego nie wybroniliśmy

Niedziela, 1 grudnia 2024 r. 21:36 źródło: legia.com

- ⁠Szkoda, że tego nie wybroniliśmy. Straciliśmy dwa cenne punkty, które mogły nas przybliżyć do czołówki tabeli - powiedział po meczu pomocnik Legii Warszawa, Patryk Kun.









- Początek meczu należał do nas. Strzeliliśmy gola po kontrze, a wcześniej dobrze popracowaliśmy w wysokim pressingu. Wyglądało to tak, jak powinno wyglądać. Mieliśmy wynik 1-0, a Stal nie mogła nam zagrozić. Indywidualny błąd zadecydował, że rywal wyrównał.



- ⁠Drugą połowę rozpoczęliśmy z zamiarem zdobycia szybkiej bramki. Gra nie wyglądała do końca tak, jakbyśmy tego oczekiwali, ale udało się ponownie wyjść na prowadzenie. W ostatnich minutach zabrakło nam dojrzałości. Nie utrzymywaliśmy piłki na połowie rywala. Stal naciskała i dopięła swego.



- ⁠Szkoda, że tego nie wybroniliśmy. Straciliśmy dwa cenne punkty, które mogły nas przybliżyć do czołówki tabeli. Musimy wyciągnąć wnioski i nie popełniać takich błędów. Najbardziej żałuję tego, na jak dużo pozwoliliśmy rywalom. Jesteśmy klasową drużyną i nie możemy dopuszczać do takich sytuacji. Powinniśmy iść po kolejne gole i dalej atakować. Wszyscy czujemy ogromny żal.