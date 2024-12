18. kolejka Ekstraklasy: Czołówka traci punkty

Komentarze (28)

Alabama - 6 godzin temu, *.centertel.pl Czołówka traci punkty a więc nasi bohaterzy zapewne dostosują się do ogólnego trendu i w Lubinie dadzą d...y. odpowiedz

Maverick - 18 godzin temu, *.play-internet.pl Tymczasem Lugano ograło na wyjeZdzie 4-1 FC Luzern.To Luzern jest piąte na 12 zespołów ligi szwajcarskiej.Poki co Lugano jest liderem,Bazylea ma mecz zaległy która może wygrać.Tak czy owak w miarę niezła ekipa.Chyba obok Betisu najpoważniejszy rywal w naszych rozgrywkach odpowiedz

Piotr Niedek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Maverick: Kto niezła ekipa? Lugano? Dostali od Baćki Topoli 1-4 i nie było co zbierać, a mogło być wyżej. My Baćkę zamietliśmy pod murawę na ich terenie. odpowiedz

As - 18 godzin temu, *.chello.pl Lech traci punkty raków też, to onemu pi MP? odpowiedz

Andre as - 07.12.2024 / 07:35, *.play-internet.pl A co to zmienia skoro my dajemy prezenty vide Mielec zostali na Cyprze i forma zniknęła i w Mielcu i Łodzi. Oby jutro im się chciało grać. odpowiedz

Egon - 07.12.2024 / 09:28, *.waw.pl @Andre as:

Chcieć to jedno, a móc to drugie.

Gramy co 3 dni, podczas gdy inni odpoczywają.

Chciałbym, żebyśmy wygrali, ale żaden wynik w meczu Zagłębiem mnie nie zdziwi, bo sytuacja kadrowa i zmęczeniowa drużyny jest, jaka jest.



Niezbędne są wzmocnienia zespołu i to poważne. odpowiedz

FOREVER LEGIA - 07.12.2024 / 10:36, *.play-internet.pl @Andre as: Zejdź na ziemię mordko.Zagraliśmy 29 mecz w tej rundzie i to "na dużej intensywności"właściwie 13 zawodnikami,bo zmienników strach wpuszczać na boisko.Myślę,że jesteśmy naprawdę na dobrej drodze,żeby coś z tego szrotu ulepić,tylko trzeba dać w spokoju popracować tej ekipie,którą obecnie mamy.Chociaż mam obawy,że mioduski znowu zrobi roszadę" i na rundę rewanżową wyjdziemy zupełnie nowym składem i "cała robota G.Fejo pójdzie w piach".Poza tym uważam,że "rozmowy wychowacze" przeprowadzane przez kibiców po każdym niewygranym meczu naprawdę nic dobrego nie wnoszą,bo ewidentnie widać,że ci pilkarze "wyżej wałka nie podskoczą" i o ile brakuje im techniki i zgrania,to zaangażowania nie można im odmówić,a to jego brak jest nie do przyjęcia przez nas-kibiców.Reszta to wina skautingu i mioduskiego,który nie daje kasyna transfery.Zdrówka. odpowiedz

Arek - 07.12.2024 / 15:17, *.tpnet.pl @Egon: no niestety. W tym przypadku to chcieć, a móc to różnica. odpowiedz

Wieluński Legionista - 20 godzin temu, *.play-internet.pl @Andre as: 100 procent poparcia pozdro za mądre slowa odpowiedz

Auror - 07.12.2024 / 06:58, *.centertel.pl Terminarz wiosenny mamy lepszy, niż Lech.

Ale spotkań też będzie więcej.

Co najmniej 4 w pucharach i ewentualne 3 w PP.

Trzeba wzmocnień. odpowiedz

Autor - 07.12.2024 / 09:21, *.vectranet.pl @Auror: co najmniej 4 w pucharach? Optymistyczne podejście. Jestem za 👍 odpowiedz

Arek - 16 godzin temu, *.tpnet.pl @Auror: żaden lech, tylko łach, albo łachudra. Iż ponieważ Lech zdechł w 2006. Ten prawdziwy oczywiście. odpowiedz

Piotrek - 07.12.2024 / 02:07, *.play-internet.pl Walka o mistrzostwo rozstrzygnie się między Jagiellonia i Rakowem, a lech postawiwszy wszystko na jedną kartę odpadając z PP zajmie miejsce za Legią 🙏 odpowiedz

Wołomin NR - 07.12.2024 / 00:23, *.centertel.pl Kolejna szansa żeby dogonić czołówkę odpowiedz

KAMI(L) - 07.12.2024 / 00:12, *.aster.pl No to można śmiało grube pieniądze stawiać że zgodnie z tradycją i my się umoczymy odpowiedz

(L)eon - 07.12.2024 / 00:08, *.inetia.pl I to jest wynik ! Teraz tylko nie spie.....lić tego w Lubinie. odpowiedz

Ja - 06.12.2024 / 23:44, *.orange.pl Pyry się potknęły to i Legia pewnie nie wygra z Zagłębiem. Taka to już tradycja w ostatnich latach. Niestety



Ale chciałbym się miło zaskoczyć w niedzielę odpowiedz

Izard - 06.12.2024 / 23:36, *.inetia.pl Lucjan Brychczy - Legenda. Niech go Pan Bóg przyjmie do siebie z honorami. Szacunek. Pozdrowienia z Zabrza. odpowiedz

Ronaldo - 06.12.2024 / 23:21, *.myvzw.com Marciniak znowu dał du…y. Prawie wypaczył wynik meczu. Gornik pokazał co to znaczy grać z sercem i walczyć. Janek wyciska z tych młodych maksa on to umie zrobić. Tak się wszyscy zachwycali pyrami ale na szczęście szybko muszą wszystko odszczekać. Tak się spięli na nas że do dzisiaj im się to czkawka odbija. Teraz ponownie jesteśmy na musiku jeśli nie chcemy skończyć na bezproduktywnym gadaniu. Trzeba po prostu pokazać nasz cel walcząc przez 90 minut w każdym meczu. Już w niedzielę kolejna weryfikacja. Cieszy mnie że trener Feio się obronił bez niego z tym składem byłoby już pozamiatane a tak nadal jest nadzieja. Jeśli rzeczywiście Kapuadiego już nie ma to nowym priorytetem oczywiście jest klasowy obrońca na jego miejsce. Ziółko musi jeszcze poczekać. odpowiedz

Wycior - 07.12.2024 / 09:13, *.vectranet.pl @Ronaldo: Na co ma czekać!? Na koniec kontraktu i przejście do klubu, w którym wolą zarobić? odpowiedz

Tymon - 06.12.2024 / 22:58, *.t-mobile.pl Reszta czołówki również potraci punkty. Oby tylko Legia wygrała ⚽️💪 odpowiedz

Bardzo stary kibic - 06.12.2024 / 22:48, *.t-mobile.pl Lech przegrał.To znaczy,że nasza Legia w Lubinie nie wygra😂🤣😜! To już taka tradycja,jak można zniwelować różnice punktowa to nasi piłkarze jakoś dziwnie hamują...

odpowiedz

Fwd - 06.12.2024 / 22:39, *.plus.pl Gen przegrywa w Poznaniu został aktywnowany. OD LAT jest to najbardziej nieprzewidywalna drużyna w Polsce. Potrafią zagrać mecz życia na poziomie Barcelony by potem przegrać z Puszczą Niepołomice. odpowiedz

hen ryk - 07.12.2024 / 09:35, *.aster.pl @Fwd: Legia podobnie. Za Zielińskiego marzymy i sobie życzymy mistrzostwa. odpowiedz

Wyrwikufel - 06.12.2024 / 22:38, *.. Zobaczymy czy Legia w końcu wykorzysta wpadkę łacha 💪 odpowiedz

Dickson Chotowski - 06.12.2024 / 22:37, *.btcentralplus.com Amica przegrala czyli na 100 procent nie wygrywamy w Lubinie. odpowiedz

Lupus - 06.12.2024 / 09:47, *.centertel.pl Liczę na dobrą grę Górnika - remis z łachem to minimum 🙂 odpowiedz

Bart - 06.12.2024 / 11:11, *.orange.pl @Lupus: Obym się mylił, ale walki z pyrami o mistrza nie będzie, bardziej patrzyłbym na wyniki medalików i biedastoku. Z tak krótką ławką, grając na wiosnę w Europie o mistrzostwie można zapomnieć odpowiedz

