Na stadionach: Wielkie wietrzenie magazynów

Wtorek, 3 grudnia 2024 r. 15:24 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnim tygodniu fani Jagiellonii i Legii udali się na wyjazdowe mecze w europucharach. "Jaga" stawiła się w Celje, w Słowenii w 304 osoby. Legioniści na zakazie polecieli do Nikozji w ok. 750 osób, ale na stadion nie weszli. Na patencie udało się im dotrzeć pod obiekt, gdzie zaznaczyli swoją obecność, a później zostali odeskortowani przez policję w stronę Larnaki. Omonia Nikozja z oprawą "17/1/1945 The red army liberated Warsaw" (Armia Czerwona wyzwoliła Warszawę), a także licznymi komunistycznymi symbolami.









Na meczach ligowych działo się też niemało - sporo dobrych liczb wyjazdowych oraz prezentacji. Najliczniej na wyjazdowym szlaku pokazał się Górnik, który dzięki uprzejmości Korony mógł liczyć na większą pulę wejściówek i zająć także część sektorów za bramką, obok klatki. Zabrzanie odpalili race, a piro pojawiło się także do prezentacji Koroniarzy. Bardzo dobre liczby i prezentacje także na poniedziałkowym meczu Motoru z Radomiakiem. Przyjezdni z dwiema choreografiami, w tym świetnie wykonaną sektorówką "Krucjata na Bliski Wschód".



Fani Rakowa w Łodzi pokazali oprawę "Zawsze pod prąd, cena niezależności", odpalając do niej race. Stal Mielec jak zwykle najważniejszą oprawę w sezonie pokazała na meczu z Legią, świętując zgodę z Sandecją. GieKSiarze upamiętnili zmarłą legendę swojego klubu, Jana Furtoka, przygotowując oprawę jemu poświęconą. Choć sektor gości przy Bukowej jest zdecydowanie kiepski do prezentacji, lechiści nie zważając na to, pokazali oprawę "Warchoły Lechistanu".



Kibice Śląska nie odwracają się od drużyny, która radzi sobie zdecydowanie gorzej niż przed rokiem. Na spotkaniu z Puszczą dali dobry pirotechniczny pokaz. Podobnie jak Cracovia, która na spotkaniu z Zagłębiem Lubin przygotowała "Wielkie wietrzenie magazynów" pirotechnicznych. Niestety, nie wiedzieć czemu nadal zamknięty jest sektor gości przy Kałuży, a żadne prace nie są tam wykonywane. Lubinianie na trybuny weszli dzięki uprzejmości "Pasów". Lokalny rywal Cracovii na meczu z ŁKS-em pokazał bardzo dobrze wykonaną choreografię - "Twierdza Reymonta".



Ekstraklasa:



Korona Kielce - Górnik Zabrze (1167)

Fani Górnika nie pierwszy raz mogli liczyć na specjalne względy w Kielcach i otrzymali oprócz sektora gości, także zdecydowaną większość trybuny za bramką. Stawiło się ich ostatecznie 1167 os., w tym Wisłoka (54), ROW (14), GKS (6) i Banik (2). Fani KSG odpalili race. Koroniarze z oprawą - transparentem "W blasku racy wspominamy stare czasy", nad którym odpalili kilkadziesiąt rac.



Motor Lublin - Radomiak Radom (1000)

Radomiak w poniedziałek przyjechał pociągiem specjalnym do Lublina w bardzo dobrej liczbie (ok. 1000). Zaprezentowali oprawę - malowaną sektorówkę z rycerzem, transparent "Krucjata na Bliski Wschód" oraz piro na górze. Druga prezentacja radomian to transparent "Błyskotliwe towarzystwo" z czaszką pośrodku, chorągiewki w barwach i kolejna porcja piro. Motorowcy z licznym młynem i oprawą - podświetlaną folią "Carnaval Lubelskich Piromistrzów" i konkretnym pokazem pirotechnicznym.



Piast Gliwice - Lech Poznań (951)

Dobry wyjazd lechitów, którzy w Gliwicach stawili się w 951 osób. W trakcie spotkania wprowadzili do swojego repertuaru nową pieśń. Piast z transparentem skierowanym do Jakuba Czerwińskiego - "Kuba jesteś jednym z nas - swoją postawą w naszych oczach zyskałeś. Tak powstaje legenda klubu, którą ty już się stałeś".



Widzew Łódź - Raków Częstochowa (628)

Raków w dobrej liczbie (628) stawił się na stadionie Widzewa. Wspierani przez Videoton (14), Chemika (13) i Stomil (1). Przyjezdni zaprezentowali oprawę z pasów materiału z zamaskowanym kibicem trzymającym napis "1312", transparent "Zawsze pod prąd, cena niezależności", a na górze odpalili race. Przyjezdni mieli jednakowe szaliki na ten wyjazd, a także machali kilkunastoma flagami na kijach. Widzew z flagą "Częstochowa" (wg Rakowa - fanklubu widmo) w głównym miejscu młyna. Widzewiacy wywiesili transparent "Piłka nożna dla kibiców dalej znaczy to samo? Gdy kolejny wyjazd stoi Wisła pod bramą".



GKS Katowice - Lechia Gdańsk (370)

Lechiści na ostatnim wyjeździe w tym roku, w Katowicach pojawili się w 370 osób, ze wsparciem GKM-u Grudziądz (10) i Śląska (8). Lechiści z oprawą - transparentem "Warchoły Lechistanu", chorągiewkami w barwach i skromnymi ilościami piro. GieKSiarze z choreografią poświęconą zmarłemu Janowi Furtokowi - zaprezentowali transparent "Jan Furtok nieśmiertelne legenda", wraz z mini sektorówką przedstawiającą twarz zmarłego piłkarza, a na Blaszoku odpalili kilkadziesiąt rac. Całość uzupełniły żółte kartoniki z "9".



Stal Mielec - Legia Warszawa (360)

Legioniści w komplecie przyjechali do Mielca z dwiema flagami - na stadion dotarli trochę spóźnieni. W sektorze gości wywiesili dwie flagi. Stal wspierana tego dnia przez Sandecję i Czarnych Jasło. W II połowie zaprezentowali oprawę - transparent "Za przyjaźń w której trwamy dziś odpalamy", nad którym odpalili na trzy tury fajerwerki oraz race (łącznie 55 szt.).



Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok (220)

Białostoczanie transportem kołowym przyjechali do Szczecina w 220 osób ze skromnym oflagowaniem. Kolejna ekipa doświadczyła chorych praktyk przy wejściu na stadion w Szczecinie, gdzie policja większość osób przed wejściem na teren stadionu szczegółowo rewiduje.



Śląsk Wrocław - Puszcza Niepołomice (80)

Gospodarze w młynie wywiesili transparent "Miejsce w tabeli niczego nie zmienia. Zawsze gorąca atmosfera", nad którym odpalili kilkadziesiąt rac oraz stroboskopy pośród flag na kijach.



Cracovia - Zagłębie Lubin (49)

Gospodarze na meczu zaprezentowali choreografię nawiązującą do Black Friday - transparent "Wielkie wietrzenie magazynów", malowaną sektorówkę oraz solidny pokaz piro. Zagłębie, dzięki uprzejmości "Pasów", pojawiło się na wyjeździe w 49 osób, w tym Polonia Bytom (4) i Odra Opole (1). Sektor gości w Krakowie nadal pozostaje zamknięty.



Niższe ligi:



Miedź Legnica - GKS Tychy (300)

Fani z Tychów w 300 osób przyjechali do Legnicy, a w tej liczbie spora grupa Górnika Wałbrzych (118).



Ruch Chorzów - Odra Opole (-)

Chorzowianie z oprawą na stadionie Śląskim - "Silni i dzielni, tradycji wierni, ze śląskiej ziemi z Ruchem idziemy", a prezentację uzupełniły świece dymne oraz racowisko.



Wisła Kraków - ŁKS Łódź (-)

Łodzianie oczywiście w Krakowie się nie pojawili. Wiślacy z kolei z licznym młynem i oprawą - wycinaną sektorówką i kartoniadą "Twierdza Reymonta", a całość oświetliły po obwodzie race.



Wyjazd tygodnia: 1167 kibiców Górnika Zabrze w Kielcach

Oprawa tygodnia: Choreo Cracovii na meczu z Zagłębiem oraz Radomiaka w Lublinie



