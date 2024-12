Wyniki Marka Kani w PŚ w Pekinie

W Pekinie odbyły się drugie w tym sezonie zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, w których startował panczenista Legii, Marek Kania . Legionista w piątek w wyścigu dywizji A na 500 metrów zajął 8. miejsce z wynikiem 34.84 sekundy, w którym wygrał Amerykanin Jordan Stolz (34.27s). W niedzielnym wyścigu na tym samym dystansie Marek znów był ósmy z czasem 34.83s i ponownie zwyciężył Stolz (34.39s). Za każdy z biegów legionista uzyskał po 34 punkty do klasyfikacji generalnej i obecnie plasuje się w niej na 11. pozycji z wynikiem 130 punktów. W sobotnim wyścigu na 1000m dywizji B, Kania był szósty z czasem 1:09.72 min., za który uzyskał 15 pkt. Zwyciężył Koreańczyk, Sanghyeok Cho (1:09.29 min.).

