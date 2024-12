Urbański nie zagra z Zagłębiem

Niedziela, 1 grudnia 2024 r. 17:32 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Wojciech Urbański znalazł się w wyjściowym składzie ne mecz Legii Warszawa ze Stalą Mielec. Młody zawodnik już w 2. minucie podczas interwencji wysoko uniósł nogę, po czym trafił rywala w głowę, za co został ukarany żółtą kartką. Było to już jego czwarte takie upomnienie w tym sezonie, co oznacza pauzę w spotkaniu z Zagłębiem Lubin.









Ten mecz odbędzie się 8 grudnia o godz. 17:30.