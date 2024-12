6-8.12: Weekendowy rozkład jazdy

W piątek w hali na Bemowie nasi koszykarze zagrają z Twardymi Piernikami Toruń o 18:30. Bilety kupować można TUTAJ , a po meczu dla karneciarzy przygotowane będą Mikołajki z zawodnikami. W sobotę futsaliści zagrają wyjazdowy mecz z Futsalem Leszno, a w niedzielę legioniści udadzą się do Lubina na mecz z miejscowym Zagłębiem. Pięściarze Legii stoczą dziś półfinałowe walki mistrzostw Polski seniorów w boksie, które odbywają się w Wałbrzychu - transmisja na Youtube. W sobotę walki finałowe. We Wrocławiu odbędą się zawody finału Pucharu Polski w strzelectwie sportowym, z udziałem zawodników Legii. Rozkład jazdy: 6.12 g. 18:00 Radomiak Radom - GKS Katowice 6.12 g. 18:30 Legia Warszawa - Twarde Pierniki Toruń [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 7.12 g. 16:30 SC Cambuur - FC Den Haag 7.12 g. 19:00 Futsal Leszno - Legia Warszawa [futsal] 8.12 g. 17:30 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 8.12 g. 20:00 GKK Isetia Grodzisk Maz. - Legia II Warszawa [kosz] Młodzież: 6.12 g. 15:00 Legia U19 - Zagłębie Sosnowiec U19 (sparing)[LTC 6] 6.12 g. 15:00 Legia U17 - Zagłębie Sosnowiec U17 (sparing)[LTC 7] 7.12 g. 10:00 Legia U14 - KS Cracovia 11 (sparing)[LTC 7] 7.12 g. 11:00 Legia U7 - MKS Otwock 18 (sparing)[ul. Łazienkowska 3] 7.12 g. 12:00 Legia U8 - FC Lesznowola 17 (sparing)[ul. Łazienkowska 3] 7.12 g. 12:00 Legia U15 - KS Cracovia 10 (sparing)[LTC 7] 7.12 g. 18:00 Legia U13 - Escola Varsovia 12(sparing)[ul. Łazienkowska 3] 8.12 g. 14:30 Legia U12 - UKS Varsovia [ul. Łazienkowska 3] 8.12 g. 18:00 Legia U11 - KS Łomianki 14 [ul. Łazienkowska 3]

