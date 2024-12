11-12.12: Rozkład jazdy

Środa, 11 grudnia 2024 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W środę juniorzy Legii zagrają rewanżowe spotkanie III rundy kwalifikacyjnej Młodzieżowej Ligi Mistrzów z duńskim FC Midtjylland. Legioniści muszą odrobić dwubramkową stratę z pierwszego meczu, by zapewnić sobie awans do kolejnego etapu rozgrywek. Również w środę o 19:00 w hali na Bemowie, nasi koszykarze zagrają mecz European North Basketball League z mocnym niemieckiem Bamberg Baskets. Bilety do kupienia TUTAJ.



W czwartek o 18:45 ostatni w tym roku mecz przy Ł3 - nasi piłkarze zagrają ze szwajcarskim Lugano w meczu Ligi Konferencji. Wygrana zapewni nam awans bezpośrednio do 1/8 finału tych rozgrywek.



Rozkład jazdy:

11.12 g. 18:00 FC Midtjylland - Legia Warszawa [UYL]

11.12 g. 19:00 Legia Warszawa - Bamberg Baskets [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

12.12 g. 18:45 Legia Warszawa - FC Lugano



Młodzież:

11.12 g. 13:30 Union Berlin 09 - Legia U16 (sparing)[Berlin]

11.12 g. 13:30 Union Berlin 11 - Legia U14 (sparing)[Berlin]