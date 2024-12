20-22.12: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 20 grudnia 2024 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W piątek na Bemowie koszykarze Legii rozegrają ostatnie domowe spotkanie w roku 2024 - do Warszawy przyjedzie beniaminek z Wałbrzycha, a wraz z nim z pewnością liczna grupa kibiców gości. Początek meczu o 17:30, transmisja w Polsacie Sport 2, bilety do kupienia TUTAJ. W sobotę o 16:00 ostatnie spotkanie w tym roku rozegrają nasi futsaliści, którzy grać będą z FC Toruń. Bilety do kupienia TUTAJ.



W Tomaszowie Mazowieckim odbędą się mistrzostwa Polski w wielobojach w łyżwiarstwie szybkim, z udziałem zawodników Legii. Pięcioboiści Legii wezmą udział w zawodach Pucharu Polski w Zielonej Górze, w ramach Memoriału Zbigniewa Majewskiego.



Rozkład jazdy:

20.12 g. 17:30 Legia Warszawa - Górnik Wałbrzych [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

21.12 g. 16:00 Legia Warszawa - FC Toruń [futsal, ul. Gładka 18]

21.12 g. 19:00 Lublinianka KUL Basketball - Legia II Warszawa [kosz]