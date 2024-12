W nocy z 1-2 grudnia w wieku 90 lat zmarł Lucjan Brychczy , legenda Legii Warszawa. W czerwcu br. odbyło się uroczyste przyjęcie urodzinowe Brychczego, w którym udział wzięła rodzina, przyjaciele, byli legioniści, pracownicy klubu i przedstawiciele mediów. Popularny "Kici" był 4-krotnym mistrzem Polski z Legią jako zawodnik (1955, 56, 69 i 70), trzykrotnym królem strzelców polskiej ligi. Przez 19 sezonów w Legii rozegrał 452 mecze (najlepszy wynik w historii klubu) oraz zdobył 226 bramek. Rozegrał 58 meczów w pierwszej reprezentacji Polski, a w roku 1960 wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie. Był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Do Warszawy trafił w 1954 roku z Górnego Śląska i związał się z Legią na całe życie. Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem naszego klubu - przez kolejne lata (od 1971) był asystentem, trenerem juniorów i pierwszym trenerem. Od 2014 pełnił funkcję honorowego prezesa Legii Warszawa. Ten sam rok był rokiem świętowania 60-lecia pracy Lucjana Brychczego w Legii. Wówczas kibice stworzyli ogromne graffiti "Kiciego". Dwa lata później na cześć Lucjana Brychczego nazwana została trybuna południowa naszego stadionu. W 2023 r. na Ochocie powstało boisko, którego patronem jest właśnie Lucjan Brychczy. W październiku tego roku na stadionie Legii odbył się pokaz świetlny dedykowany "Kiciemu", a klub wyprodukował kolekcję ubrań nawiązujących do czasów, kiedy Brychczy grał w piłkę. Cześć Jego pamięci! Więcej informacji o Lucjanie Brychczym znajdziecie na dedykowanej stronie www.lucjanbrychczy.pl . fot. Woytek / Legionisci.com fot. Eugeniusz Warmiński / archiwum Legii Warszawa fot. Legionisci.com

Single malt - 7 minut temu, *.wawtel.pl Miałem szczęście oglądać KIciego przez kilka ostatnich lat jego kariery. Wielka klasa,zero egoizmu i efekciarstwa! posiadał fantastyczną technikę,ale używał jej tylko tyle ile trzeba.Zero fajerwerków.Króciutki drybling i niesygnalizowany strzał.W zasadzie nie strzelał efektownych bramek, a wpadło ich tyle! Wzór sportowca i człowieka.Wierny naszemu klubowi przez całe życie,choć przecież Ślązak! Hanys! Cześć Jego pamięci! odpowiedz

Resoviaczek - 8 minut temu, *.enf.pl Wiesław Giler - redaktor, Wiktor Bołba - kustosz, Lucjan Brychczy - piłkarz. Odchodzą pasjonaci Legii. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie... odpowiedz

Legiusz - 10 minut temu, *.97.130 Na zawsze będzie Żyć w Naszej Pamieci odpowiedz

Piotrek - 15 minut temu, *.gigainternet.pl 🕯 odpowiedz

Trampkarz z Targówka - 17 minut temu, *.centertel.pl Panie Ryszardzie,



Wyrazy głębokiego współczucia, wszyscy kochaliśmy Pana Tatę! 🖤 odpowiedz

Wyrwikufel - 19 minut temu, *.netfala.pl Spoczywaj w spokoju MISTRZU [*] odpowiedz

Szkielet - 20 minut temu, *.gov.pl Dziękuję za wszystko. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie !!! odpowiedz

Kibic z Warszawy. - 21 minut temu, *.chello.pl Wyrazy współczucia dla rodziny NASZEJ LEGENDY LUCJANA BRYCHCZEGO. BĘDZIEMY ZAWSZE PAMIĘTAĆ O KICIM. NIGDY CIĘ NIE ZAPMNIMY. odpowiedz

Bardzo stary kibic - 21 minut temu, *.autocom.pl Miałem tę wielką przyjemność od wczesnego dzieciństwa obserwować pana Lucjana od początku jego kariery w Legii -w zasadzie aż do końca jego kariery jako zawodnika!

To był wspaniały piłkarz! odpowiedz

Carlito - 22 minuty temu, *.centertel.pl Szacunek mistrzu. Szacunek. odpowiedz

Stary po.eb - 23 minuty temu, *.play-internet.pl Mimo, iż człowiek liczył się z tym, iż niebawem może się to stać to jednak liczył na 100lat. Ogromny smutek, dziwne uczucie, jakby straciło się kogoś z bliskiej rodziny.

Pan Lucjan to był wzór do naśladowania, okaz skromności, lojalności i wielkiego serca. odpowiedz

Ja - 23 minuty temu, *.com.pl Z Panem Lucjanem mam takie wspomnienie, które tkwi mi w pamięci:

na początku lat 90 poszedłem pierwszy raz na Legię kupić bilet na mecz

stałem w kolejce do kas przy bramach a na bocznym boisku trenowali piłkarze Legii

nagle strzelać na bramkę zaczął jakiś drobny starszy człowiek - co strzał to brama i to taka stadiony świata - bramkarze byli bez szans

siła, technika, piękne poruszanie się na boisku

a to wszystko wyczyniał człowiek lat 60

widać, że to wielki Piłkarz - ktoś powiedział: to Kici

to wielkie wrażenie nie opuszcza mnie do dnia dzisiejszego

żałuję, że nie dane było widzieć mi na żywo popisów Pana Lucjana na boisku

ci wszyscy kopacze (zwłaszcza dzisiejsi) to nawet nie są godni czyścić mu butów

Wieczna Pamięć Szacunek i Wdzięczność!!! odpowiedz

Nazgu(L) - 24 minuty temu, *.vectranet.pl Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. odpowiedz

wwL - 26 minut temu, *.. [*] odpowiedz

Krybson - 29 minut temu, *.it4polska.com Panie Lucjanie pilnuj naszej Legii tam na górze, co by jej się dobrze wiodło. Spoczywaj w pokoju 🕯 odpowiedz

Bartoszyce - 29 minut temu, *.bartsat.pl Żegnaj Wie(L)ki Człowieku !!! Dziękuję za to że byłeś , jesteś i będziesz w mojej pamięci. odpowiedz

Grodzisk Maz. - 30 minut temu, *.t-mobile.pl Szacunek Panie Lucjanie na zawsze !!! Do zobaczenia w niebie ! 🕯 odpowiedz

paw_pawela - 34 minuty temu, *.tdt.pl 🖤🖤🖤 odpowiedz

Marco - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl Żegnaj Mistrzu Na Zawsze W Naszych Sercach 😢😢 odpowiedz

Klak - 36 minut temu, *.plus.pl Żadne słowa nie oddadzą straty wspaniałego piłkarza i człowieka ( L ) odpowiedz

...L... - 36 minut temu, *.wlantech.pl Do zobaczenia Mistrzu... odpowiedz

Kasztan - 37 minut temu, *.com.pl Poleciała łza...

Takich LUDZI teraz już nie ma

Wieczny szacunek odpowiedz

lechu47 - 37 minut temu, *.t-mobile.pl Bałem się, że kiedyś ten dzień nadejdzie. Żegnaj Legendo! odpowiedz

MK - 40 minut temu, *.telefonica.de 🕯😭🖐 odpowiedz

Wycior - 40 minut temu, *.vectranet.pl Drugiego Takiego Legionisty już nigdy nie będzie. Żegnaj Mistrzu. odpowiedz

pragaP(L)N - 40 minut temu, *.com.pl WIECZNY ODPOCZYNEK, ZEGNAJ MISTRZU❤️🤍💚 odpowiedz

Legijne Piaseczno - 42 minuty temu, *.centertel.pl Ostatnia prawdziwa legenda odeszła do lepszego świata. Wieczny odpoczynek...

Spoczywaj w pokoju Panie Lucjanie. Kondolencje dla rodziny i tak naprawdę dla nas wszystkich. odpowiedz

Misha75 - 42 minuty temu, *.vectranet.pl RIP odpowiedz

Kłusiu - 43 minuty temu, *.164.108 Panie Lucjanie, Dziękujemy za wszystko, udało mi sie jeszcze od Pana zdobyc autograf ktory mam do dzisiaj. Do zobaczenia kiedyś... odpowiedz

kamilos 1916 - 46 minut temu, *.vectranet.pl Panie Lucjanie Legendo mam łzy w oczach. Dziękuje z całego serca za to że tworzył Pan przez tak wiele pokoleń to co wszyscy kochamy naszą najukochańszą Legie-najwspanialszy klub na świecie. Nikt nie zrobił tak dużo dla tych świętych barw co Pan. Żegnaj Mistrzu. Wieczny odpoczynek. odpowiedz

zDo(L)ny - 47 minut temu, *.play-internet.pl 70 lat w Legii. Niesamowita historia. Do tego niesamowicie skromny, a chciały go ściągnąć takie kluby jak Real czy Milan. Najwięcej meczów w Legii i najwięcej goli. Człowiek Legia. odpowiedz

Ja - 49 minut temu, *.t-mobile.pl Żegnaj mistrzu ;( odpowiedz

jarekk - 50 minut temu, *.metrointernet.pl Wirtuoz Futbolu. Zegnamy. odpowiedz

dens - 50 minut temu, *.t-mobile.pl Żegnaj Mistrzu🕯 odpowiedz

(L)istek - 50 minut temu, *.centertel.pl Żegnaj Legendo🖤😢

odpowiedz

SlawoL - 54 minuty temu, *.icpnet.pl Spoczywaj w pokoju Panie Lucjanie. odpowiedz

Dyziek82 Gcw - 55 minut temu, *.com.pl Żegnaj Mistrzu 🕯 odpowiedz

Paco - 55 minut temu, *.190.43 Żegnaj mistrzu odpowiedz

Calbarro - 56 minut temu, *.t-mobile.pl Spoczywaj w pokoju Legendo. Szacunek na zawsze. odpowiedz

Tomek - 56 minut temu, *.plus.pl [*] odpowiedz

(L) Krosno - 57 minut temu, *.play-internet.pl 😢 odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Płaczę . Żegnaj Legendo!!! odpowiedz

miron - 1 godzinę temu, *.chello.pl Spoczywaj w pokoju Mistrzu (L) 🕯🕯 odpowiedz

Domino - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Ogromny żal i smutek. odpowiedz

1916 - 1 godzinę temu, *.aster.pl Co? Jak? :( Spoczywaj w spokoju Legendo [*] odpowiedz

Marcin77 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, na wieki wieków. Amen. Spoczywaj w pokoju.

🕯 odpowiedz

Okęciak - 1 godzinę temu, *.. straszna szkoda, do zobaczenia Panie Lucjanie! odpowiedz

lol - 1 godzinę temu, *.. Spoczywaj w pokoju. Zawsze bedziesz z nami. odpowiedz

Andrzej Murawski - 1 godzinę temu, *.64.88 Żegnaj Mistrzu odpowiedz

keski - 1 godzinę temu, *.144.203 Wielka strata, takich legend i autorytetów jest mało w dzisiejszych szalonych czasach odpowiedz

Bem - 1 godzinę temu, *.atman.pl Dlaczego strona https://legia.com/pilka-nozna nie przybrała czarnych barw oraz nie umieściła tej smutnej wiadomości jako głównej na stronie? Informacja jest dopiero po wejściu w Aktualności.



Serio????



Pan Lucjan Brychczy był i jest prawdziwą legendą klubu. Ludzie od komunikacji w Legii tego nie wiedzą? Nikt im nie powiedział? odpowiedz

Marian - 23 minuty temu, *.167.166 @Bem: przestań dymić w takiej chwili. odpowiedz

Floss - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Fantastyczne liczby w sporcie i znakomity wiek. Na zawsze w naszej pamięci 🕯Spoczywaj w pokoju. odpowiedz

targoówek - 1 godzinę temu, *.com.pl 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 LWP pamięta odpowiedz

lucho_83 - 48 minut temu, *.centertel.pl @targoówek: tak to cię śmieszy...? odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Wspaniały człowiek i piłkarz. Zegnaj legendo. Spoczywaj w pokoju odpowiedz

Żołnierz - 1 godzinę temu, *.edu.pl Odeszła ostatnia wielka Legęda .Spoczywaj w pokoju Mistrzu.Najszczersze kondolencje dla Rodziny.⚽️☹️ odpowiedz

WaWa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Żegnaj Mistrzu odpowiedz

Sober - 1 godzinę temu, *.orange.pl To jest bardzo smutna wiadomość..

Legenda Legii Warszawa,

Jestem zbyt młody żeby pamiętać grę Pana Lucjana, ale mój ojciec czy dziadek doskonale go pamiętają kiedy grał.

Legenda, legenda, legenda....

Wieczny szacunek Panie Lucjanie ! odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl [*][*][*] odpowiedz

Wołomin NR - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. odpowiedz

Józek1916 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków amen. Niezmiernie smutna wiadomość, zmroziło mnie to, a łzy w oczach niemal się pojawiły. Chociaż niemiałem niestety okazji poznać Pana Lucjana osobiście to moje serce zareagowało na tą przykrą wiadomość jakbym stracił kogoś naprawdę bliskiego😢 Spoczywaj w spokoju Mistrzu🙏 odpowiedz

Piokrus - 1 godzinę temu, *.net.pl Panie Lucjanie spoczywaj w spokoju. Wieczny Odpoczynek Mistrzu. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ciężko coś powiedzieć...😢 odpowiedz

KowaL - 1 godzinę temu, *.47.80 Wielki smutek, wielki żal, że to już nadeszło… Dziękuję za wszystko Panie Lucjanie! 😢😢😢 odpowiedz

Top CWKS - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Żegnaj Mistrzu!

Od dziś bez Ciebie (L)egia już na zawsze będzie inna.

Spoczywaj w pokoju.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

[°] odpowiedz

Po(L)lubiony - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jeszcze niedawno wbiegał Pan Lucjan na boisko jak nastolatek... A teraz szoki i niedowierzenie, że już Go nie ma wśród nas... Wieczny Odpoczynek, Mistrzu... odpowiedz

Żegnaj Mistrzu ! - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Byłem na pierwszym meczu Legii razem z tatą, jak wyprowadzał Pan Legię z numerem 9.

Wielki człowiek,wielki piłkarz, wielka legenda.

Część jego pamięci!



Niech obecni pseudokopacze biorą przykład z prawdziwej legendy klubu jakim jest Legia Warszawa jakim był Pan Lucjan odpowiedz

Mądrala 0,7 - 1 godzinę temu, *.246.2 Spoczywaj w spokoju Legendo. Czuwaj nad nami z góry . odpowiedz

Diego - 1 godzinę temu, *.160.40 Żegnaj Mistrzu... Cześć Jego pamięci... odpowiedz

Mamut - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Świeć Panie nad jego duszą odpowiedz

Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nie wierzę dla mnie BYŁEŚ największą legendą Naszej Legii spoczywaj w spokoju MISTRZU odpowiedz

Zosiek - 1 godzinę temu, *.162.183 Kici, kici kółeczko i jest kółeczko, miałem okazję go oglądać za młodu, cześć jego pamięci odpowiedz

(L)eming - 1 godzinę temu, *.gov.pl 🕯 odpowiedz

Arecki - 1 godzinę temu, *.plus.pl PAN PIŁKARZ I WIELKI CZŁOWIEK.Do zobaczenia Panie LUCJANIE..... odpowiedz

FI(L)IP - 1 godzinę temu, *.150.27 Czuje sie, jakby mi zmarl ktos z rodziny.

Nie bedzie wiekszego od Lucjana Brychczego. odpowiedz

W.o.j.t.e.k.. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl 😭Wielka strata. Zegnaj Mistrzu.(') odpowiedz

Twardy77 - 1 godzinę temu, *.net.pl jestem legionistą "od urodzenia" czyli już 48 lat... on był ZAWSZE... ŁZY stoją mi w oczach... odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.com.pl Na zawsze w naszej pamięci Żegnaj Mistrzu 🕯🕯 odpowiedz

t - 1 godzinę temu, *.edu.pl Płakać mi się chce.

Dziękuję za wszystko Panie Lucjanie 😢

Niech Pan spoczywa w pokoju. odpowiedz

Paczkomat - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie wierzę......😢 odpowiedz

Fan.Grotynskiego - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wielki smutek żegnaj Legendo,zawsze w naszch sercach i pamięci. odpowiedz

Olo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Żegnaj Mistrzu odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Spoczywaj w pokoju Mistrzu... odpowiedz

Kris - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Spoczywaj w spokoju, całe moje życie byłeś inspiracją do walki na boisku. odpowiedz

Rafa(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Panie Lucjanie to był dla mnie zaszczyt móc Pana poznać, zrobić zdjęcie, wziąć autograf. Spoczywaj w spokoju Mistrzu. odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.versanet.de Spoczywaj w pokoju odpowiedz

Sidik - 1 godzinę temu, *.proxnet.pl Spoczywaj w spokoju Legendo. Strasznie smutna informacja. Będzie nam Pana brakowało :( odpowiedz

Daw1D - 1 godzinę temu, *.166.19 Zmroziło mnie gdy to przeczytałem...



Żegnaj (L)egendo!!!!



odpowiedz

filipdab - 1 godzinę temu, *.168.24 Świeć Panie nad Jego duszą 🖤 odpowiedz

Adi - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Największa legenda Legii. Żegnaj i dziękuję za wszystko 😢 odpowiedz

Marton - 1 godzinę temu, *.orange.pl Żegnaj.🙏😢 odpowiedz

ops2 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Śpij MISTRZU 🙏. Wielki człowiek Wielki piłkarz . LEGENDA odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dobrej podróży do źródła dla jego duszy 🙏 odpowiedz

Kmk - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Żegnaj mistrzu. odpowiedz

Snah - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. odpowiedz

