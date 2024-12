Liga Konferencji - 5. kolejka, tabela

Czwartek, 12 grudnia 2024 r. 23:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

Za nami mecze 5. kolejki Ligi Konferencji. Legia Warszawa przegrała na własnym stadionie z FC Lugano i spadła na 4. miejsce w tabeli. Z kolei Jagiellonia przegrała wyjeździe z FK Mlada Boleslav. Na czele stawki Chelsea FC z kompletem punktów.









TABELA LIGI KONFERENCJI 2024/25



Faza ligowa - 5. kolejka:

Vikingur Reykjavik 1-2 Djurgardens IF

FK Astana 1-3 Chelsea FC

Legia Warszawa 1-2 FC Lugano

FC Kopenhaga 2-0 Heart of Midlothian FC

ACF Fiorentina 7-0 LASK Linz

Istanbul Basaksehir FK 3-1 1.FC Heidenheim

HJK Helsinki 2-2 Molde FK

NK Olimpija Lublana 1-4 Cercle Brugge KSV

Petrocub Hincesti 0-1 Real Betis Balompié

Dinamo Mińsk 2-0 Larne FC

FC Noah Erywań 1-3 APOEL Nikozja

KAA Gent 3-0 FK TSC Bačka Topola

Omonia Nikozja 3-1 Rapid Wiedeń

Shamrock Rovers FC 3-0 Borac Banja Luka

The New Saints FC 0-2 Panathinaikos Ateny

FK Mlada Boleslav 1-0 Jagiellonia Białystok

FC Sankt Gallen 1-4 Vitoria Guimares

Pafos FC 2-0 NK Celje



