LK: Weekendowe wyniki rywali Legii

Super League: Servette FC 3-0 (0-0) FC Lugano 1-0 - 55' Crivelli 2-0 - 82' Rouiller 3-0 - 88' Rouiller FC Lugano: Amir Saipi - Zachary Brault Guillard, Lars Lukas Mai, Ayman El Wafi (68' 18. Hicham Mahou), Martim Marques (46' 23. Milton Valenzuela) - Ousmane Doumbia, Mohamed Haj Mahmoud (46' 8. Anto Grgić), Renato Steffen, Daniel Dos Santos Correia (69' 25. Uran Bislimi), Mattia Bottani (76' 9. Shkelqim Vladi) - Kacper Przybyłko FC Lugano zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli i traci tylko 1 punkt do prowadzącego FC Basel. Mecz Legia - FC Lugano odbędzie się 12 grudnia o godz. 18:45.

W weekend swoje mecze rozegrali rywale, z którymi Legia zmierzy się w fazie ligowej Ligi Konferencji - FC Lugano przegrało 0-3 z Servette FC. W Szwecji ligowe rozgrywki już zostały zakończone. Djurgardens IF 5 grudnia rozegra mecz kontrolny z HJK Helsinki.

