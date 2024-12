Koszykówka

Zapowiedź meczu z Twardymi Piernikami Toruń

Czwartek, 5 grudnia 2024 r. 12:05 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W najbliższy piątek o 18:30 Legia podejmować będzie na własnym parkiecie zespół z Torunia i postara się sprawić swoim kibicom Mikołajkowy prezent. Mecz poprzedzi minuta ciszy ku pamięci wielkiej legendy Legii, Lucjana Brychczego.









Drużyna z Torunia, która kolejny raz zmieniła oficjalną nazwę, do meczu z Legią przystąpi z bilansem 3-5, z 12. miejsca w ligowej tabeli. Legioniści po porażce z Anwilem, plasują się na szóstej pozycji. Występ przeciwko niezwyciężonym w obecnym sezonie "Rottweilerom" można traktować jako dobry prognostyk - oczywiście nasz zespół nie ustrzegł się błędów, w pierwszej połowie bronił nie tak jak należy, ale dzięki walecznej postawie udało się doprowadzić do dogrywki. A tego dnia gracze Legii nie mieli najlepszego dnia pod kątem dyspozycji rzutowej - Andrzej Pluta miał 0/5 za 3, a Michał Kolenda 1/6 z gry. Błysnął za to prezentujący coraz lepszą formę Maksymilian Wilczek, któremu trener Skelin z meczu na mecz daje więcej minut, ten zaś odpłaca coraz lepszą grą. Nie dość, że w ostatnim meczu trafił 3/3 za 3 punkty, to jeszcze bardzo mocno pracował w obronie, efektem czego był najlepszy wskaźnik +/- w całym zespole (+12). Cieszy również coraz lepsza forma Kamerona McGustiego, choć akurat on w rywalizacji z Anwilem był zbyt mocno eksploatowany, czego efektem były nieskuteczne akcje w końcówce czwartej kwarty oraz dogrywce. Mimo to Kameron zdobył 30 punktów, a także wymusił aż 8 przewinień, a stając na linii rzutów wolnych był niezwykle skuteczny (16/17).



Niestety w piątkowym meczu po raz kolejny nie zobaczymy na parkiecie Marcina Wieluńskiego, który w ostatnim czasie leczy uraz. Prawdopodobnie tak jak w ostatni weekend, jego miejsce w kadrze meczowej zajmie Wojciech Jasiewicz, 17-letni skrzydłowy z zespołu naszych juniorów.



Ekipa z Torunia po słabszym początku rozgrywek, później wygrała na początku listopada dwa mecze z niezłymi rywalami - w Stargardzie ze Spójnią (+12), a następnie na własnym parkiecie ze Stalą Ostrów (+7). W ostatnich dwóch kolejkach mierzyli się jednak na wyjazdach z czołowymi zespołami i doznali porażek z Anwilem (-17) i Treflem (-7).



Trenerem torunian jest Srdjan Subotić - chorwacki szkoleniowiec pracuje w tym klubie od czerwca zeszłego roku. Piątkowy mecz będzie wyjątkowy także dla szkoleniowca Legii, który w niedalekiej przeszłości pracował właśnie w tym klubie. Ponadto kontrakt z Twardymi Piernikami podpisał silny skrzydłowy z Białorusi, Dzimitry Ryuny, który w trakcie okresu przygotowawczego trafił do Legii na testy - zagrał z legionistami w turnieju w Luxeuil-les-Bains we Francji. Później był testowany właśnie w Toruniu, gdzie ostatecznie przekonał do siebie sztab szkoleniowy. Ryuny w ciągu śr. 23 minut na parkiecie zdobywa 6.8 pkt. i notuje 4.5 asysty.



Liderem punktowym tej drużyny jest grający na pozycji rzucającego obrońcy Michael Ertel, który trafił do Polski po sezonie w drugiej lidze francuskiej (JA Vichy) oraz w fińskiej ekstraklasie (Lahti Basketball). Obecnie zdobywa 19.6 pkt., rozdaje 4.6 asysty i świetnie rzuca za 3 punkty (45.8%). Grę torunian prowadzi 29-letni Divine Myles, którego fani Legii mogą kojarzyć sprzed kilku lat, kiedy występował przeciwko naszej drużynie w barwach Sigalu Prisztina, w kwalifikacjach do fazy grupowej BCL w sezonie 2019/20. Myles zdobył wówczas 26 punktów w meczu rewanżowym na warszawskim Ursynowie, gdzie do rozstrzygnięcia rywalizacji potrzebne były dwie dogrywki. Dobre występy w Kosowie (później występował również w Prizrenie) sprawiły, że otrzymał paszport tego kraju i występował w jego barwach w kwalifikacjach do EuroBasketu 2021 oraz MŚ 2023. W sezonie 2022/23 grał w Niżnym Nowgorodzie (VTB) oraz w niemieckiej Bundeslidze, w Brunszwiku. Ostatni sezon spędził w dość egzotycznej Mongolii, gdzie w barwach Ułan Bator XAC Broncos zdobył mistrzostwo tego kraju. Pierwsze rozmowy ws. przenosin do Torunia miały miejsce jeszcze w minionym sezonie, ale wówczas strony nie doszły do porozumienia. Obecnie Myles zdobywa średnio 18.2 pkt. na mecz, notuje 3.8 as. i trafia 45.0% rzutów zza łuku.



Ważną rolę w toruńskiej rotacji odgrywa Dominik Wilczek - brat Maksa, który trafił do Torunia z Dąbrowy Górniczej. 25-letni Dominik, z racji wieku, ma większe doświadczenie na parkietach naszej ekstraklasy. Grający na pozycjach 2-3 może liczyć w Toruniu na blisko 26 minut na parkiecie i w tym czasie zdobywa 10.9 pkt. W polskiej rotacji chorwacki szkoleniowiec Pierników ma do dyspozycji także Wojciecha Tomaszewskiego (śr. 21 min., 7.5 pkt.), Bartosza Diduszko (śr. 8 min., 2.0 pkt.) oraz młodzieżowców, którzy na razie odgrywają marginalne role.









Jako środkowy w Toruniu występuje mierzący 201 cm Abdul Malik Abu, który w ciągu 26,5 min., zdobywa 9.4 pkt. oraz notuje 5.4 zb. i 1.3 bloku. Na pozycji silnego skrzydłowego ważną rolę odgrywa Szwed, Viktor Gaddefors, na którego trener stawia najczęściej (blisko 36 min. na mecz), a ten zdobywa 10.3 pkt., ma 5.0 as. i 5.0 zb. Nie boi się rzucać z dystansu, choć w tym sezonie wyraźnie ten element nie wychodzi mu najlepiej - trafił zaledwie 3 z 24 prób za 3 pkt.



W ostatnim czasie klub z Torunia dokonał jednego wzmocnienia - do zespołu dołączył doskonale znany z występów na polskich parkietach podkoszowy Barret Benson, który ostatnie dwa sezony spędził w Spójni i Starcie. Obecne rozgrywki rozpoczął w KK Split (14 występów, śr. 9.6 pkt. w lidze chorwackiej i tylko 3.9 pkt. w Lidze Adriatyckiej). W toruńskim zespole debiutował przed tygodniem, w wyjazdowym meczu z Treflem (15 min., 2 pkt., 4 zb. i 3 straty).



Legia może pochwalić się bardzo dobrą serią meczów z Toruniem i mamy nadzieję, że ta zostanie podtrzymana. Legioniści wygrali w ostatnich sezonach aż dziewięć kolejnych spotkań z województwa kujawsko-pomorskiego. Zespół z Torunia po raz ostatni wygrał z Legią w październiku 2019 roku. W stolicy ta seria jest jeszcze dłuższa i ostatnia wyjazdowa wygrana torunian z Legią miała miejsce przed siedmiu laty - w listopadzie 2017 roku. W minionym sezonie domowy mecz z Twardymi Piernikami był bardzo zacięty, a nasz zespół zwyciężył dopiero po dogrywce (91:84).



Piątkowy mecz z torunianami rozpocznie się o godzinie 18:30 w hali OSiR Bemowo. Bilety kupować można na eBilet.pl oraz w dniu meczu od 16:30 w kasach biletowych przy wejściu do hali. W przerwie spotkania będzie miała miejsce Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do wygrania będą 3000 złotych. Zachęcamy także do zakupu naszych klubowych ubrań i pamiątek - sklepik znajdować się będzie pod dużą tablicą wyników. Tuż obok niego, już o godzinie 16:30 działać będzie nasz kącik dla dzieci, w którym można świetnie spędzić czas, pomalować buźki, kolorowanki i wiele innych rzeczy, które koordynują fantastyczne animatorki.



Po zakończeniu meczu, posiadacze karnetów na sezon 2024/25, będą mogli wziąć w Mikołajkowym spotkaniu z koszykarzami i sztabem koszykarskiej Legii.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 9-5

Liczba wygranych/porażek u siebie: 4-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,0 / 80,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 38,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,3%



Skład: Andrzej Pluta, Jawun Evans, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), Mate Vucić, Shawn Jones, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 169 (śr. 21,1), Andrzej Pluta 92 (11,5), Michał Kolenda 78 (9,8), Mate Vucić 74 (9,3).



Przewidywana wyjściowa piątka: Jawun Evans, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94).



Ostatnie mecze obu drużyn:

02.03.2024 Twarde Pierniki Toruń 70:83 Legia Warszawa

04.11.2023 Legia Warszawa pd. 91:84 Twarde Pierniki Toruń

10.03.2023 Twarde Pierniki Toruń 84:88 Legia Warszawa

05.11.2022 Legia Warszawa 81:68 Twarde Pierniki Toruń

02.01.2022 Twarde Pierniki Toruń 77:87 Legia Warszawa

12.09.2021 Legia Warszawa 105:68 Twarde Pierniki Toruń

23.12.2020 Polski Cukier Toruń 94:102 Legia Warszawa

23.09.2020 Legia Warszawa 84:64 Polski Cukier Toruń

12.01.2020 Legia Warszawa 92:85 Polski Cukier Toruń

02.10.2019 Polski Cukier Toruń 79:70 Legia Warszawa

08.03.2019 Polski Cukier Toruń 94:80 Legia Warszawa

10.11.2018 Legia Warszawa 68:63 Polski Cukier Toruń

09.03.2018 Polski Cukier Toruń 98:59 Legia Warszawa

12.11.2017 Legia Warszawa 67:85 Polski Cukier Toruń



ARRIVA POLSKI CUKIER TORUŃ

Liczba wygranych/porażek: 3-5

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 2-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,0 / 82,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,5%



Skład: Divine Myles, Paweł Sowiński (rozgrywający), Michael Ertel, Wojciech Tomaszewski, Dominik Wilczek (rzucający), Bartosz Diduszko, Viktor Gaddefors, Ignacy Grochowski, Hubert Prokopowicz, Dzimitry Ryuny (skrzydłowi), Abdul Malik Abu, Barret Benson, Hubert Lipiński (środkowi).

trener: Srdjan Subotić, as. Jarosław Zawadka



Najwięcej punktów: Michael Ertel 157 (śr. 19.6), Divine Myles 109 (18.2), Dominik Wilczek 87 (10.9), Viktor Gaddefors 82 (10.3).



Przewidywana wyjściowa piątka: Michael Ertel, Wojciech Tomaszewski, Dzimitry Ryuny, Viktor Gaddefors, Abdul Malik Abu.



Wyniki: Start (d, 90:96), Zastal (w, 68:79), Dziki (d, 90:94), Czarni (d, 78:96), Spójnia (w, 67:79), Stal (d, 90:83), Anwil (w, 83:66), Trefl (w, 75:68).



Termin meczu: piątek, 6 grudnia 2024 roku, g. 18:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 25, 40, 50, 60 i 70 zł (ulgowe) i 35, 50, 60, 70 i 100 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Emocje.TV