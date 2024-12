Boks

Sześcioro legionistów w strefie medalowej MP seniorów

Piątek, 6 grudnia 2024 r. 10:34 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sześcioro pięściarzy Klubu Bokserskiego Legia oraz Legia Fight Club przystąpi dziś do półfinałowych pojedynków podczas mistrzostw Polski seniorów w boksie, które rozgrywane są w Wałbrzychu. Oznacza to, że legioniści wywalczą sześć medali. W półfinałach wystąpią Jagoda Ałdaś (kat. -57kg), Bartłomiej Rośkowicz i Jakub Sulęcki (-63,5kg), Mateusz Grejber i Paweł Sulęcki (-67kg) oraz Jakub Straszewski (-86kg). Co ważne, legioniści walczący w kat. -63,5 oraz -67kg w półfinałach nie trafili na siebie, więc możliwe są legijne walki finałowe w obu kategoriach wagowych. Transmisje zawodów można oglądać na żywo na Youtube. W sobotę odbędą się finały.



Wyniki legionistów:

-50kg:

Wioletta Gajowiak - Natalia Kuczewska 0:5



-57kg:

1/2 finału: Jagoda Ałdaś - Aleksandra Filipek



-63,5kg:

Bartłomiej Rośkowicz - Patryk Pers 5:0

1/2 finału: Bartłomiej Rośkowicz - Jakub Pałka



Jakub Sulęcki - Albert Orzeł 5:0

1/2 finału: Jakub Sulęcki - Łukasz Perkowski



-67kg:

Mateusz Grejber - Szymon Łętocha 5:0

Mateusz Grejber - Michał Czosnyka 5:0

1/2 finału: Mateusz Grejber - Kiril Globenko



Paweł Sulęcki - Kamil Kopytko RSC R2

Paweł Sulęcki - Szymon Brząkała 5:0

1/2 finału: Paweł Sulęcki - Jacek Targiel



Szymon Brząkała - Jakub Korczyński 5:0

Szymon Brząkała - Paweł Sulęcki 0:5



Michał Bultrowicz - Karol Pawlik 5:0

Michał Bultrowicz - Mateusz Wojtasiński 0:5



-71kg:

Tomasz Zackiewicz - Aleks Urbański 0:5



-75kg:

Paweł Michalik - Łukasz Pomorski 0:5



-86kg

Jakub Straszewski - Nikodem Serwatyński RSC R2

Jakub Straszewski - Patryk Joniec RSC R3

Jakub Straszewski - Paweł Cieciora RSC R2

1/2 finału: Jakub Straszewski - Łukasz Stanioch











































































fot. pzb.com.pl