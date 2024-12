Legia ukarana za mecz z Dinamem

Komentarze (6)

Lwów _Wilno_Polska - 35 minut temu, *.100.184 Jak Legia zagra z Bayernem M, i będzie oprawa z takimi samymi pozdrowieniami jak z Łukaszenką w stronę pewnego austriackiego malarza i polityka, ciekawe czy będzie też kara.

A co z Cyprem i komuchami tamtejszymi? Czy będzie wyróżnienie i nagroda premiowa? odpowiedz

K - 1 godzinę temu, *.chello.pl A lewactwu z Cypru pogrożą palcem!!! odpowiedz

Tamkidydes - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czekamy z niecierpliowością na ocenę UEFA, czy oprawa i flagi kibiców Omonii "odpowiadały charakterowi wydarzenia sportowego". odpowiedz

Sadi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kpina a ile dostaną nieuki z Cypru? odpowiedz

Zomb - 1 godzinę temu, *.168.166 Ta ? Ciekawe czy ukarali tych komuchow z Cypru. Wątpię odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.chello.pl Aha. A Dinamo za takie same transparenty ich kibicow, juz nie zostali ukarani? Coraz lepiej, brawo, tak trzymac, hipokryci. odpowiedz

