Komentarze (48)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Dramat Maja Strzelczyk - 1 godzinę temu, *.chello.pl Obydwa wywiady w TVP sport po hiszpańsku. Po tylu latach Maju gwiazdy które są tu enty sezon mogą się swobodnie wypowiadać. Jako kibic Legii ale też całej piłki domagam się by wydusili z siebie kilka zdań po naszemu a nie reporterka gwiazdorzy bo zna hiszpański od dzieciństwa. Może po Koronie z Widzewem trzeba było z Szykawka rozmowę po ukraińsku przeprowadzić? odpowiedz

Zygmunt - 1 godzinę temu, *.chello.pl w zeszłym roku o tej porze odpadli z Koroną odpowiedz

Urs72 - 2 godziny temu, *.knapek.pl Całkowity zakaz , świec rac zadymiania stadionu podczas meczu......kur.......kiedy to się skończy ..........?po hu.......te przerwy wybijają drużyny z rytmu gry odpowiedz

Traktor - 2 godziny temu, *.net.pl @Urs72 : Na siatkówce nie dymią. odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.knapek.pl @Traktor: wstyd i obciach zadymianie a efektu żadnego tylko przerywają mecz ....Legia ciśnie ŁKS stwarza sytuacje podbramkowe a tu kur.......dym i przerwa .....nie pierwszy mecz już tak przerywają a Efektu Żadnego z oprawy...... odpowiedz

Olomamolo - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Urs72 : po hu.... to kaczor w wodzie stoi baranie odpowiedz

Ronaldo - 2 godziny temu, *.myvzw.com Gual taki szczęśliwy lol Śmieszny taki koleś lol

Na pewno jednak byli i są w Legii gorsi napastnicy. Za co Augystyniak dostał żółtą ???

A za to że koleś jechał na wślizgu na du...e z ogromnym impetem a August nie zdążył mu zejść z drogi. odpowiedz

Jajcun - 2 godziny temu, *.wlantech.pl ☠️🤔 odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.inetia.pl Niech to będzie punkt zwrotny w jego karierze... odpowiedz

Auror - 2 godziny temu, *.centertel.pl Brawo Gual ⚽️⚽️⚽️💪 odpowiedz

Traktor - 2 godziny temu, *.net.pl To co? ? Zmieniamy tego Guala? odpowiedz

Zasada - 2 godziny temu, *.chello.pl Jak Legia wygra to potem pan Kulesza losuje kto z kim gra?Pewnie będzie bał się wylosować Jagiellonie dla nas. odpowiedz

Kuchy Queen - 2 godziny temu, *.telefonica.de Zmieniam zdanie o Fejo.

To jakie wyniki osiąga mając takich kasztanów jak Barcia, Hodyna czy Głal 💩to jest cud.

Te ciołki (pozostali niewiele lepsi) podają do przeciwników, tracą każdą piłkę, są kiwani i przewracani przez kopaczy którzy wszyscy razem zarabiają mniej niż nasze gwiazdy w tydzień.



Jak ktoś przeanalizuje wyniki Fejo i szrot którym je osiąga to skończy się to tak że dostanie lepszą propozycję i sam zrezygnuje, nie trzeba go będzie zwalniać.



Najważniejsze dla wylokowanego 💩przygłupa będzie przedłużenie umowy z wentkarzem z wierzbicy💩. Bo to przecież on stworzył tę drużynę wykorxystując swoją fachowość, znajomość języków obcych i kontakty w Europie. odpowiedz

WdW - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Kuchy Queen: postawiłem na 5-0 ,jeszcze dwa i będzie dobrze odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Beznadziejna gra . Dużo strat na własnej połowie. Proszą się sami o problemy. Albo przepchniemy to na farcie albo nas pierwszoligowegowiec popchnie.

Może w karnych się uda. odpowiedz

Beton - 3 godziny temu, *.chello.pl Skład to nieporozumienie. Dawać Ziółkowskiego, Jędze, Szczepaniaka i Alfarele. Bramki zobywa się grając do przodu i nie podając sobie we własnym polu karnym i to tak wolno, że strata za stratą. Póki co koszmar. Mam nadzieję, że zaczną wreszcie grać.... odpowiedz

JAKAR - 3 godziny temu, *.telenet.be Większość zawodników Legii to jest dramata Gual po prostu katastrofa odpowiedz

Adson 78 - 3 godziny temu, *.plus.pl Po przerwie za Barcia Ziółkowski za Urbańskiego Szczepaniak i zdejmijcie tego Guala ! A będzie dobrze , pierwsza połowa to kryminał ❤️🤍💚 odpowiedz

wwwojtecky (L) - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Legia grać! odpowiedz

Sarcastico - 3 godziny temu, *.inetia.pl Cóż... Na meczach PP nie ma skautów z zagranicy, to się chłopakom nie za bardzo chce ruszać. Olimpia to by ich dzisiaj rozniosła do przerwy :) odpowiedz

Ziomek - 3 godziny temu, *.oxynet.pl Nie da się tego oglądać, feio chyba po pijaku sklad ustalał, nie ma komu piłki dobrze podać. Za taką grę powinni oddać wypłatę. Wstyd! odpowiedz

Juri - 3 godziny temu, *.futuro.pl Kopanina,dno,bronimy się na swojej połowie z drużyną pierwszoligową . Wstyd. odpowiedz

Franek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Wszyscy zostali w szatni a Gual to szczyt antypilkarza. Vinagre też rękawami oddycha. odpowiedz

Zoltan - 3 godziny temu, *.chello.pl No nieźle, zdominowani przez drużynę z niższej ligi.. marnie to wygląda odpowiedz

Robert szenfeld - 3 godziny temu, *.plus.pl Gual won z legii !!! odpowiedz

Rataj - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Ciężko to się ogląda odpowiedz

Ronaldo - 3 godziny temu, *.myvzw.com Nie wygląda to dobrze…Kapuadi już pewnie na testach. Cały czas mowa o tym że gramy o to i tamto a garnitur coraz krótszy. Praktycznie na każdej pozycji. Pierwsza połowa do zapomnienia.

Nie wiem co oni kombinują ale to może się źle skonczyć…Co do tego Barci to jest na ten moment żenująco słaby i lepszy już chyba nie będzie. Strasznie elektryczny zawodnik cały czas istnieje zagrożenie że coś spier…li. odpowiedz

Syn Trenera - 3 godziny temu, *.plus.pl Serio cisnie nas 8 drużyna 2 ligi która nie wygrala 5 meczów z rzędu a gramy pierwszym skladem zatrważające. Gual nie wnosi nic...

..Nsame byłby jak znalazł. .Chodyna to pomyłka. Wszolek nie wspomnę...kto wejdzie alfalfa i pekhart plus komuś kun...dramat... odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.gigainternet.pl Barcia dno dna, nie mógłby grać Ziółkowski? Przecież lepiej od niego zagrałby emerytowany Dickson Choto. odpowiedz

Robert szenfeld - 3 godziny temu, *.plus.pl Ten pajac gual to jest po prostu sobota.... co on robi na boisku ?????? odpowiedz

bzura7 - 3 godziny temu, *.chello.pl Wyp......cie tego łamagę guala odpowiedz

R - 3 godziny temu, *.play-internet.pl A kun co prezentuje żeby grał ? Póki co to jak wejdzie to nie wnosi nic do gry poza sytuacjami dla przeciwnika... On w ogóle nie powinien u nas być ... odpowiedz

Czarny76 - 3 godziny temu, *.. Niech mnie ktoś uszczypnie bo nie wierzę w to co widze odpowiedz

bzura7 - 3 godziny temu, *.chello.pl Przecież my gramy z drużyną pierwszoligową, co to ma być same straty co oni robią na treningach tego nie da się oglądać! odpowiedz

Antek - 3 godziny temu, *.. Do biedronki na kasę może niektórzy przejdą testy odpowiedz

Ivi - 3 godziny temu, *.orange.pl Piłka od nogi do nogi szkoda że przeciwnika, mistrzowie odpowiedz

bzura7 - 3 godziny temu, *.chello.pl Wyp........e tego łamagę guala odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ciekawe że 5 minut gry a naszych gwiazdorów czarne opaski na ręku uwierają odpowiedz

Antek - 3 godziny temu, *.. Kobylak pajac w bramce odpowiedz

Bolo - 4 godziny temu, *.centertel.pl Śmiechu wartę barcia gra a Kun na ławce cały czas trenuje walczy o miejsce a ten ledwo co zaczął trenować i już gra w podstawie jaka tu sprawiedliwość odpowiedz

ws - 4 godziny temu, *.autocom.pl Chyba marnujemy kolejny talent. Nie rozumiem braku Ziółkowskiego w 11 na dziś. Powinien zagrać razem z Jędzą, Pankov na boku a Wszołek na skrzydle zamiast Chodyny. Kun na boku a Vinagre na zmianę w drugiej połowie jeśli będzie potrzeba odpowiedz

gazza - 4 godziny temu, *.net.pl @ws: Mówisz poważnie ? Wygrać chcesz mecz wstawiając żołtodzioba ? odpowiedz

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @gazza: Nie no ten Barcia to istny fachura. odpowiedz

WdW - 4 godziny temu, *.scw.cloud bedzie mniej niż 5-0 to będzie porażka ,a następny meczyk ,wszyscy na Konwiktorską,będzie się działo :))) odpowiedz

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl A Kapaudi pewnie na testach odpowiedz

Legionista - 4 godziny temu, *.net.pl Kapuadi do Toruno? odpowiedz

MonsteR (L) - 5 godzin temu, *.tpnet.pl ............................... Mendes ............................

Jędrzejczyk ... Ziółkowski ... Pankov ... Barcia

.................. Augustyniak ... Urbański ................

Szczepaniak ............ Morishita ............ Alfarela

.............................. Pekhart .............................

LEGIA Mistrz !💪

0 : 2 odpowiedz

Andre as - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Dobrze widzę? Barcia? odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.