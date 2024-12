Dziółka: W pierwszej połowie byliśmy lepsi

Postawa i nastawienie moich zawodników były bardzo dobre. Zabrakło nam indywidualnej jakości, by podjąć lepsze decyzje. Moi piłkarze muszą nad tym codziennie pracować. Niestety, nie udało się awansować, ale mam nadzieję, że dla wielu piłkarzy będzie to cenna lekcja, pokazująca, że można rywalizować z każdym. Teraz naszym celem jest powtórzenie takiej pierwszej połowy w meczu z Arką Gdynia.

Jakub Dziółka (trener ŁKS-u): Zaczęliśmy mecz bardzo dobrze i kontynuowaliśmy solidną grę w pierwszej połowie – uważam, że byliśmy nawet lepsi. Kiedy gra się tak dobrze, a brakuje skuteczności, trzeba wykorzystać przynajmniej jedną sytuację. W przerwie należało poprawić elementy, które nie działały idealnie, i dalej realizować założenia. Bramka strzelona przez Legię mocno utrudniła nam płynną grę, a w pressingach i działaniach indywidualnych nie byliśmy wystarczająco skuteczni, by kontynuować dobrą postawę.

Michal17211 - 37 minut temu, *.chello.pl W jakiej formie musi być Ziółkowski ze przegrywa rywalizację z Barcią ? odpowiedz

pio - 44 minuty temu, *.plus.pl lodu na łeb , pokory dziadu i złóż gratulacje odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dostali w łeb 3-0 bo Legii zachcialo sie na 10 minut podkrecic tempo a chlop mowi, ze pokazali, ze moga rywalizowac z kazdym.



Hahahahahahahahahahahahahahahaha odpowiedz

Twitter - 1 godzinę temu, *.com.pl Nawet go nie stać na gratulacje. 😃 odpowiedz

