Gual: Krok po kroku bliżej finału

- Czy lepiej czuję się jako typowy czy fałszywy napastnik? Dziś chyba udowodniłem wszystkim, że najlepiej wyglądam na pozycji nr 9. Jestem rasowym napastnikiem. Najważniejsze jest jednak dla mnie to, by w ogóle wybiegać na murawę i pomagać drużynie niezależnie od mojego ustawienia. - Nasz terminarz jest trudny, ale zwycięstwa nas napędzają. Oczywiście, będziemy odczuwać tę intensywną rundę w nogach, bo graliśmy na trzech frontach. Łatwiej jest jednak myśleć o kolejnym meczu, gdy się wygrywa, a tym bardziej tak wysoko, jak dziś.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.