Pod lupą LL! - Radovan Pankov

Wtorek, 3 grudnia 2024 r. 12:21 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Od momentu zmiany taktyki przez Legię pewnym punktem w składzie stał się Radovan Pankov. Postanowiliśmy przyjrzeć się jego występowi w meczu przeciwko Stali Mielec.



Szkurin miał problemy

Ilja Szkurin to zdecydowanie najlepszy zawodnik Stali Mielec, który potrafi sprawić sporo problemów obrońcom rywali. Jednak w starciu z obserwowanym przez nas graczem nie miał łatwego zadania. W 36. minucie napastnik gospodarzy ruszył na bramkę Legii, ale serbski obrońca świetnie go powstrzymał i odebrał mu piłkę. W 53. minucie Szkurin ponownie próbował szczęścia, lecz Pankov skutecznie zablokował jego strzał. Kilkanaście minut później Robert Dadok zagrał długą piłkę do swojego napastnika, ale Pankov po raz kolejny nie dopuścił go do oddania groźnego uderzenia.