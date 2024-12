Czarter do Sztokholmu - informacje

Środa, 4 grudnia 2024 r. 09:23 Bodziach, źródło: Legionisci.com

SKLW planuje organizację czarteru do Szwecji na wyjazdowy mecz Ligi Konferencji z Djurgårdens IF, który rozegrany zostanie 19 grudnia w Sztokholmie. Cena za przelot w obie strony, transfer z lotniska do miasta i po meczu ze stadionu na lotnisko, wraz z biletem na mecz, wyniesie około 1650 złotych.









Planowany wylot z Warszawy około godziny 10:00, powrót ok. 6 rano dnia następnego. Do zapisów potrzebne będą następujące dane: imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, nr telefonu. Niebawem podamy termin zapisów.