Dziółka: Musimy być najlepszą wersją siebie

Środa, 4 grudnia 2024 r. 13:00 źródło: Legionisci.com

- Żeby rywalizować z Legią, musimy w czwartkowym meczu być najlepszą wersją samych siebie. Musimy być tego świadomi i tak też się do tego meczu przygotowujemy. To tylko jedno spotkanie. Wcześniej mieliśmy rywali z niższych lig i też nie było nam łatwo. Chcemy się mocno postawić Legii i przejść do następnej rundy. - mówi przed meczem z Legią Warszawa trener ŁKS-u Łódź, Jakub Dziółka.









- Zdajemy sobie sprawę, że każdy zespół ma atuty i Legia ma ich bardzo dużo. Wiemy też jednak, że ma wady i chcemy te momenty wykorzystać.



- Mamy swoje problemy kadrowe i na dziś tego nie zmienię. Jest końcówka rundy, ale chcemy wycisnąć z niej maksa.