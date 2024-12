Zmiana terminu Legijnych Mikołajek

Środa, 4 grudnia 2024 r. 13:04 Redakcja, źródło: Legionisci.com

8 grudnia na stadionie Legii miały się odbyć Mikołajki dla posiadaczy karnetów oraz ich dzieci. Klub poinformował o zmianie terminu imprezy.









"Drodzy Kibice,



w obliczu straty, jaką dla całej legijnej rodziny jest odejście Lucjana Brychczego, pragniemy podziękować Wam za wszystkie wyrazy wsparcia i pamięci o naszej klubowej legendzie. Te dni są dla nas czasem zadumy i hołdu dla człowieka, który na zawsze pozostanie symbolem Legii Warszawa.



W tym wyjątkowym okresie chcemy skupić się na godnym upamiętnieniu Pana Lucjana, dlatego podjęliśmy decyzję o przesunięciu Legijnych Mikołajek, planowanych na niedzielę, 8 grudnia. Wierzymy, że nasza mikołajkowa zabawa powinna odbyć się w momencie, który pozwoli nam w pełni cieszyć się wspólnym świętowaniem. Nowy termin wydarzenia zaplanowaliśmy na czas karnawału.



O szczegółach poinformujemy Was wkrótce. Dziękujemy za zrozumienie i za to, że w tych trudnych chwilach jesteście z nami. Wspólnie dbajmy o to, by pamięć o człowieku, który był sercem i duszą naszego klubu, trwała na zawsze." - czytamy w komunikacie Legii.