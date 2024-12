LK: Wyniki rywali Legii

Super League: FC Luzern 1-4 (0-2) FC Lugano 0-1 35' Anto Grgić (k) 0-2 38' Mohamed Belhadj Mahmoud 0-3 64' Renato Steffen (k) 1-3 76' Donat Rrudhani 1-4 90+8 Mattia Bottani Lugano: 58. Sebastian Osigwe - 46. Mattia Zanotti (90' 2. Zachary Brault Guillard), 6. Antonios Papadopoulos, 5. Albian Hajdari, 26. Martin Marques (83' 23. Milton Valenzuela) - 29. Mohamed Belhadj Mahmoud, 8. Anto Grgić - 11. Renato Steffen (78' 10. Mattia Bottani), 25. Uran Bislimi (78' 27. Daniel Dos Santos Correia), 21. Yanis Cimignani (83' 17. Lars Lukas Mai) - 93. Kacper Przybyłko FC Lugano dzięki temu zwycięstwu awansowało na pozycję lidera ligi szwajcarskiej z dwupunktową przewagą nad FC Basel, który jednak nie rozegrał jeszcze meczu w tej kolejce. Sparing: Djurgardens IF 6-1 HJK Helsinki 0-1 51' Lee Erwin (k) 1-1 65' Magnus Eriksson 2-1 67' Santeri Haarala 3-1 71' Santeri Haarala 4-1 89' Patric Åslund 5-1 108' Oskar Fallenius 6-1 111' Magnus Eriksson Djurgardens: 35. Jacob Rinne - 18. Adam Stahl (60' 7. Magnus Eriksson), 5. Miro Tenho (80' 22. Giden Granström), 4. Jacob Une Larsson (60' 26. August Priske), 27. Keita Kosugi (60' 15. Oskar Fallenius) - 6. Rasmus Schüller (60' 19. Viktor Bergh), 13. Daniel Stensson (60' 22. Patric Åslund) - 16. Tobias Fjeld Gulliksen (60' 9. Haris Radetinac), 20. Tokmac Nguen (60' 14. Besar Sabović (109' 60. Isak Alemayehu)), 23. Gustav Wikheim (60' 17. Peter Therkildsen) - 11. Deniz Hümmet (60' 29. Santeri Haarala)

W sobotni wieczór najbliższy rywal Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji, FC Lugano, rozgrywało mecz 17. kolejki szwajcarskiej ekstraklasy. Przeciwnik, z którym "Wojskowi" zmierzą się już w najbliższy czwartek, rozbił na wyjeździe FC Luzern 4-1. Dwa dni wcześniej towarzyski mecz z HJK Helsinki rozegrał inny z rywali, Djurgardens IF. Szwedzka drużyna pokonała Finów aż 6-1, a spotkanie rozgrywane było w formacie 2x45 minut + dogrywka.

