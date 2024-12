Młodzież: mecze weekendowe (30.11-1.12)

Wtorek, 3 grudnia 2024 r. 14:38 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi wygrali 3-1 z Pogonią Szczecin i zakończyli rozgrywki jesienne w CLJ na pierwszej pozycji. Mimo remisu w ostatniej minucie (3-3z Hutnikiem w Krakowie), samodzielne prowadzenie w CLJ U17 utrzymali juniorzy młodsi. Legia U11 zajęła dobre 2. miejsce w turnieju Legia Cup. Pozostałe drużyny Akademii (U8-U16) zmierzyły się z rówieśnikami z Jagiellonii Białystok i praktycznie w komplecie zdominowały swoich rywali.



Więcej szczegółów wkrótce.



CLJ U19 (3006/7 i mł.): Legia U19 3-1 (1-0) Pogoń Szczecin

Gole:

1-0 39 min. Szymon Piasta (as. Mikołaj Kotarba)

2-0 68 min. Maciej Ruszkiewicz (as. Samuel Kovačik)

2-1 83 min. Tristan Podobas (karny)

3-1 90+4 min. Jan Kniat (as. Dawid Nos)



Legia: Jan Bienduga [08] - Karol Kosiorek, Szymon Chojecki (20' Jakub Jendryka), Mateusz Lauryn [08] - Mikołaj Kotarba, Maciej Ruszkiewicz, Filip Przybyłko [08], Eryk Mikanowicz (60' Samuel Kovačik) - Przemysław Mizera (90+3' Dawid Foks), Tomasz Rojkowski (78' Jan Kniat), Szymon Piasta [09](78' Dawid Nos)

Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Maciej Pietraszko



CLJ U17 (2008 i mł.): Hutnik Kraków 3-3 (1-1) Legia U17

Gole:

1-0 15 min. Kacper Rzepka

1-1 43 min. Kristijan Jovović (as. Stanisław Kubiak)

2-1 47 min. Igor Gałek

2-2 60 min. Kristijan Jovović (as. Maksymilian Dołowy)

2-3 65 min. Kristijan Jovović (karny)

3-3 90+10 min. Daniel Pochroń



Legia: Denys Stoliarenko - Dawid Korzeniowski Ż(73' Marcel Kiełbasiński Ż), Bartosz Korżyński [09], Maksymilian Dołowy - Juliusz Rafalski (46' Igor Owczarczyk [09]), Jakub Gliwa, Aleksander Wyganowski [09], Stanisław Kubiak - Maksymilian Sterniczuk Ż, Kristijan Jovović (85' Jan Gawarecki Ż), Edouard von Brandt-Etchemendigaray [09]

Trener: Jakub Renosik, II trener: Marcel Gawor



Sparing U16 (2009 i mł.): Legia 6-1(2-1) Jagiellonia Białystok '09

Gole:

0-1 2 min.

1-1 5 min. Igor Brzeziński (as. Franciszek Stępniewski)

2-1 19 min. Igor Brzeziński (as. Bartosz Jukowski)

3-1 47 min. Franciszek Stępniewski (as. Igor Brzeziński)

4-1 53 min. Oliwier Pławiński (as. Kazimierz Szydło)

5-1 54 min. Bartosz Jukowski b.a.

6-1 83 min. Igor Brzeziński (as. Dawid Mastalski)



Strzały (celne): Legia 16(12) - Jagiellonia 10 (7)



Legia: Jan Pietrzak (46' Franciszek Golański [10]) - Oskar Putrzyński [10], Kazimierz Szydło Ż (63' Jan Rodak), Jarosław Kuc [10] - Wiktor Zugaj Ż (59' Ksawery Kopeć) - Bartosz Jukowski, Franciszek Stępniewski [10](76' Szydło), Jakub Juszczak (76' brzeziński) - Igor Brzeziński [10](64' Firdavs Otabekov), gr. testowany (32' Dawid Mastalski), Olivier Pławiński

Trener: Roland Kowalczyk, II trener: Sebastian Kowalski



Sparing U15 (2010 i mł.): Legia 2-0 (1-0) Jagiellonia Białystok '10

Gole:

1-0 15 min. Dawid Rodak

2-0 53 min. Mateusz Pawłowski (as. Aleks Rzepkowski)



Legia: Błażej Ślazyk (41' Stnaisław Kwiatkowski) - Olivier Pruszyński (41' Aleks Rzepkowski), Artur Szmyt (41' Jan Szybicki), Szymon Siekaniec , Igor Lechecki - Marcel Laszczyk, Xavier Dąbkowski (41' Filip Kwiecień), Dawid Rodak (60' Antoni Błoński) - Bartosz Przybyłko (41' Tymon Płoszka), Adrian Pućka (41' Mateusz Pawłowski), Aleksander Badowski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki



Sparing: Legia U14 (2011 i mł.) 10-1 (5-0) Jagiellonia Białystok (2011 i mł)

Gole:

1-0 11 min. Fryderyk Paprocki b.a.

2-0 15 min. Aleks Szybalski (as. Fryderyk Paprocki)

3-0 17 min. Fryderyk Paprocki (karny po faulu na Kacprze Kwiatkowskim)

4-0 29 min. Fryderyk Paprocki (as. Kacper Kwiatkowski)

5-0 40 min. Fryderyk Paprocki (karny po faulu na Marcinie Kośmińskim)

6-0 42 min. Karol Konieczny (as. Filip Reszka)

7-0 46 min. Fryderyk Paprocki (as. Wojciech Łygan)

8-0 51 min. Filip Reszka (as. Karol Konieczny)

9-0 55 min. Wojciech Łygan b.a.

10-0 58 min. Cyprian Lipiński (as. Karol Konieczny)

10-1 68 min.



Legia: Jan Nowicki, Oskar Majchrzak - Aleks Szybalski, Szymon Piegat, Stanisław Głębowski, Marcin Kośmiński, Filip Reszka, Kacper Kwiatkowski, Karol Konieczny, Antoni Kośmider, Aleksander Dąbrowski, Fryderyk Paprocki, Cyprian Lipiński, Tomasz Stefański, Bartosz Gawryś, gr. testowany, Wojciech Łygan

Trener: Damian Serwuszok, II trener: Wojciech Marczyk i Maciej Kokosza



Sparing: Legia U13 - Jagiellonia Białystok '12



Strzały (celne): Legia 18 (11) - Jagiellonia 4 (1)



Legia: Stanisław Składnik, gr. testowany - Krzysztof Opanowski, Oskar Marzec, gracz testowany, Jan Włodarski, Oskar Matusiewicz, Michał Har, gr. testowany, Łukasz Stankiewicz, gracz testowany, Kacper Jasiński, Ignacy Silski, Dawid Ruciński, Natan Turniak, Aleksander Barski

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Piotr Chmiel



Sparing U13 (2012 i mł.): MKS Otwock 2-4 Legia LSS U13



Zespół Legia Soccer Schools U13 rozegrał sparing na boisku MKS Otwock 2012.Oba zespoły zaprezentowały niezłą kulturę gry i spotkanie mogło się podobać. Gracze LSS rozstrzygnęli spotkanie na swoją korzyść, ale istotniejsze, że mogli rozegrać mecz, gdzie piłka nie fruwała non stop w powietrzu, ale dominowała z obu stron "gra piłką"; zespołowa, ale ze sporą ilością pojedynków.



Sparing: Legia U12 - Jagiellonia Białystok '13



Strzały (celne)[55-80']: Legia 9(6) - Jagiellonia 3(2)



Legia: Jakub Tkaczyk: Michael Oyedele, gr. testowany, Adam Rymszo, Ignacy Wojciechowski, Leon Gańko, Piotr Nowotka, Antoni Adamkiewicz, gracze testowani

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki



Turniej Legia Cup 2024 (rocznik 2014 i młodsi)



Jak co roku, mocno obsadzony turniej Legia Cup był sporą atrakcją dla kibiców. 12 drużyn z całej Europy rywalizowało w systemie "każdy z każdym". Mecze odbywały się na 2 boiskach pod balonem przy Łazienkowskiej, w sobotę od 10:00 do 18:20 i w niedzielę od 8:30 do 13:00.

Wśród uczestników znaleźli się: Legia Warszawa, Sparta Praga, Hertha Berlin, RB Salzburg, Villarreal CF, PDA/Vistula New Jersey, Team Europa (DTFS), Kadra Mazowsza, AP Żuri Olszyn (jako reprezentant Klubów Partnerskich Legii Warszawa – zwycięzca turnieju kwalifikacyjnego).

Legia od pierwszym spotkań pokazała efektowną grę opartą na dużej ilości pojedynków (w których dobrze radził sobie chociażby Golański). Bynajmniej nie brakowało akcji zespołowych a także strzałów z dystansu, w których brylowali Julek Kusak i Kostia Yushkavets. Nawet w przegranych minimalnie pojedynkach z RB Salzburg i swoistym "finale" (w przedostatniej kolejce) z Villarealem, legioniści potrafili chwilami zdominować swoich przeciwników. W pozostałych meczach byli wręcz stroną bezdyskusyjnie dominującą, nawet najbardziej renomowanych rywali.



Ostatecznie, na podium Legia Cup 2024 znalazly się: Villareal, Legia Warszawa i jedna z sensacji tego turnieju, kadra Mazowieckiego ZPN (prowadzona przez wieloletniego trenera akademii Legii Tomasza Kyckę). Dwaj legioniści, Jan Golański oraz Konstantin Yushkavets, zasłużenie znaleźli się w drużynie gwiazd turnieju. Obaj otwierali też tabelę strzelców z 9 trafieniami.



Skład Legii: Antoni Okrzejski, Maciej Wierzbicki - Aleksander Kukla, Julian Kusak, Bronisław Partyka, Jan Golański, Charyton Sokal, Kacper Tryc, Konstantsin Yushkavets, 2 gracze testowani

Trener: Maciej Auguściński, II trenerzy: Bartłomiej Frączek, Filip Jadacki; trener bramkarzy: Krystian Bytnar.



Sparing: Legia U11 - BVB Academy WBS Warszawa '13



W sparingu wzięli udział zawodnicy, którzy w turnieju Legia Cup rozegrali mniej minut lub nie wystąpili.



Sparing: Legia U10 - Jagiellonia Białystok '15

Sparing: Legia U9 - Jagiellonia Białystok '16

Sparing: Legia U8 - Jagiellonia Białystok '17



Także najmłodsi legioniści pokazali się bez wyjątku z bardzo dobrej strony, choć jagiellończycy wielokrotnie udanie się odgryzali. Gracze Legii byli jednak w stanie utrzymać niezłą konsekwencję i poziom wykonania w grze, do ostatnich minut.