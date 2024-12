Koszykarska Legia otworzyła sklep internetowy

Do wyboru są koszulki, bluzy, baseballówki - dedykowane dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Niebawem w sprzedaży internetowej pojawią się także nasze koszulki meczowe w pełnej rozmiarówce. Wierzymy, że taka forma dystrybucji klubowych pamiątek przypadnie Wam do gustu. Na domowych meczach w hali na Bemowie, cały czas będzie możliwość stacjonarnego zakupu wszystkich naszych gadżetów. Sklep dostępny jest pod adresem sklep.legiakosz.com . Sprawdźcie koniecznie naszą nową kolekcję! Spraw radość swoim bliskim - wybierz najlepszy prezent pod choinkę! SKLEP INTERNETOWY LEGIA KOSZ

Mamy przyjemność zaprezentować Wam sklep internetowy, w którym nabywać możecie pamiątki związane z koszykarską Legią. Na początek do sprzedaży trafia zupełnie nowa kolekcja na 95-lecie Legia Kosz.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

JJ - 55 minut temu, *.orange.pl Wybór taki, że ledwo się rozpędziłem a już musiałem hamować. Cieniutko. odpowiedz

lux - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jakieś fajne czapki snapback by się przydały odpowiedz

M.Jordan - 51 minut temu, *.centertel.pl @lux: to samo pomyslalem, ze wszystko fajnie ale czapek brak, a czapka to od lat sie kojarzy z typowo koszykarskim gadzetem..

. odpowiedz

AJ - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Fajne wzory ale nie rozumiem tego rozdzielania na sekcję czy modyfikowanie herbu. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.