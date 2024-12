Na stadionach: Jak palce jednej ręki, kłamcy i czerwone kukiełki

Środa, 11 grudnia 2024 r. 13:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Większość ekstraklasowych ekip zakończyła już rok 2024. W grze pozostali jedynie europucharowicze, których czekają dwa spotkania, a także Śląsk i Radomiak, przed którymi zaległe spotkanie. W ostatnim tygodniu oprócz meczów ligowych rozegrane zostały spotkania 1/8 finału Pucharu Polski. Trzy ekipy zaliczyły ponad tysięczne wyjazdy.



Lechici dzięki uprzejmości Górnika zasiedli na trybunach w Zabrzu w 1072 osoby. Śląsk na meczu przyjaźni w Gdańsku pojawił się w 1300 osób, a Cracovia wypełniła klatkę w Gliwicach. Oprawy zaprezentowali fani Zagłębia Lubin (na meczu z Legią), Górnika Zabrze (na meczu z Lechem), Rakowa (na meczu z Motorem), ŁKS-u (na meczu z Legią oraz Arką), Piasta Gliwice (na meczu z Cracovią), Lechii (na meczu przyjaźni ze Śląskiem), Pogoni Szczecin (na meczu z Zagłębiem Lubin), Korony (na meczu z Widzewem), Widzewa (w Kielcach), Olimpii Grudziądz (na meczu z Jagiellonią), Ruchu Chorzów (w Skierniewicach) oraz Stali Rzeszów (na meczu z Górnikiem Łęczna).









Na kilku stadionach zawisły transparenty witające w Polsce Janusza Walusia.



Ekstraklasa:



Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław (1300)

Na meczu przyjaźni tylko 8,8 tys. kibiców oraz dwie oprawy. Pierwsza z nich antykomunistyczna - malowana sektorówka z dłonią, na której na każdym z palców znajduje się zdrajca ojczyzny z symbolami sowieckimi i UE w tle. Całość dopełnił transparent "Jak palce jednej ręki, kłamcy i czerwone kukiełki" oraz folie. Później zaprezentowali jeszcze racowisko oraz strzelające fajerwerki oraz transparent "CHWDP".



Górnik Zabrze - Lech Poznań (1072)

Fani Lecha mogli pojawić się na trybunach dzięki uprzejmości zabrzan. Przyjechali w bardzo dobrej liczbie - 1072 osoby. Zabrzanie z oprawą nawiązującą do Barbórki. Wywiesili transparent "Święta Barbaro, mieszkasz na grubie, miej nas zawsze na oku", zaprezentowali malowaną sektorówkę i odpalili pirotechnikę.



Piast Gliwice - Cracovia (1000)

Gliwiczanie bardzo rzadko przygotowują prezentacje, a tym razem takowa miała miejsce - wywiesili transparent "Naprzód GKS", nad którym odpalili kilkanaście rac. Cracovia w bardzo dobrej liczbie, ale ze słabiutkim dopingiem.



Zagłębie Lubin - Legia Warszawa (387)

Fani Legii przyjechali do Lubina autokarami w 387 osób. Przyjezdni z bardzo dobrym dopingiem. Zagłębie zaprezentowało oprawę z okazji 15-lecia SZL - wywiesili transparent "15 lat minęło...", wycinaną sektorówkę z logo grupy, chorągiewki w barwach oraz odpalili ok. 40 rac.



Raków Częstochowa - Motor Lublin (302)

Gospodarze zaprezentowali oprawę, przez którą spotkanie zostało przedłużone o 16 minut. Nad transparentem "Chemiczny Raków" rozciągnięta została sektorówka z herbami Chemika Kędzierzyn i Rakowa, a także odpalono spore ilości pirotechniki. Motor w komplecie w sektorze gości, ze wsparciem Śląska (8).



Korona Kielce - Pogoń Szczecin (140)

Portowcy na daleki, poniedziałkowy wyjazd pojechali w 140 osób z czterema flagami. Na trybunach 6,4 tys. kibiców i nieco mniejszy niż zwykle młyn Koroniarzy.



Widzew Łódź - Stal Mielec (88)

Fani z Mielca przyjechali w 88 osób, w tym Czarni Jasło (9) z flagą. Na trybunach 15,1 tys. kibiców.



Puszcza Niepołomice - Jagiellonia Białystok (-)

Radomiak Radom - GKS Katowice (-)



Niższe ligi:



Puchar Polski:



ŁKS Łódź - Legia Warszawa (777)

Legioniści do Łodzi przyjechali pociągiem specjalnym w 777 osób i z kilkoma flagami. Bardzo dobry doping z ich strony. Fani z Warszawy odnieśli się do pokazanej w II połowie folioniady podświetlonej... latarkami z telefonów na trybunie prostej - "Kto podświetli folię smartfonem, ten pe...ł". Na minus frekwencja i poziom dopingu po stronie gospodarzy. Ci w II połowie zaprezentowali oprawę - transparent "Mikołaj już w kominie, Ełkaesiaków prezent nie ominie!", malowana sektorówka z zamaskowanym Mikołajem trzymającym paczki z prezentami wypełnionymi racami, a także racowisko po bokach. Na koniec spotkania ŁKS odpalił race ułożone w napis "LTSK". Z obu stron przez cały mecz dużo "uprzejmości".



Korona Kielce - Widzew Łódź (750)

Widzewiacy w komplecie stawili się na wyjeździe w Kielcach. Zaprezentowali transparent "W czynach widać fanatyzm", nad którym odpalili race, strobo i machali flagami na kijach.



Unia Skierniewice - Ruch Chorzów (350)

Fani Ruchu w 350 osób obecni na meczu w Skierniewicach. Z oprawą "Niebieskie Katowice" oraz racowiskiem. Oprawa z piro także po stronie gospodarzy.



Polonia Warszawa - Wisła Kraków (350)



Olimpia Grudziądz - Jagiellonia Białystok (234)

Jagiellonia w Grudziądzu stawiła się w 234 osoby, w tym Mazur Ełk i Warmia Grajewo z sześcioma flagami. Gospodarze ze zgodową oprawą z Drwęcą Nowe Miasto Lubawskie - "Łączy nas braterstwo".



Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin (188)

Zagłębie do Szczecina przyjechało w 188 osób, z kilkoma flagami i transparentem "Szczęść Boże" z okazji Barbórki. Portowcy z oprawą - transparentem "Te barwy zobowiązują do nieustannej walki" oraz ogniami wrocławskimi.



Śląsk Wrocław - Piast Gliwice (80)

Na trybunach zaledwie 4,4 tys. kibiców, w tym skromna grupa gości.



Sandecja Nowy Sącz - Puszcza Niepołomice (-)

Mecz bez udziału publiczności.



Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin:







Zagłębie Lubin na meczu z Legią Warszawa:









Korona Kielce na meczu z Pogonią Szczecin:





Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:





Stal Mielec na wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź:





Piast Gliwice na meczu z Cracovią:





Cracovia na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:





Górnik Zabrze na meczu z Lechem Poznań:







Lech Poznań na wyjazdowym meczu z Górnikiem Zabrze:





Raków Częstochowa na meczu z Motorem Lublin:













Motor Lublin na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:











Lechia Gdańsk na meczu ze Śląskiem Wrocław:















Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z ŁKS-em Łódź:





ŁKS Łódź na meczu z Legią Warszawa:









Unia Skierniewice na meczu z Ruchem Chorzów:





Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu z Unią Skierniewice:







Korona Kielce na meczu z Widzewem Łódź:











Widzew Łódź na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:













Pogoń Szczecin na meczu z Zagłębiem Lubin:





Zagłębie Lubin na wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin:





Śląsk Wrocław na meczu z Piastem Gliwice:





Olimpia Grudziądz na meczu z Jagiellonią Białystok:





Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Olimpią Grudziądz:





ŁKS Łódź na meczu z Arką Gdynia:











Stal Rzeszów na meczu z Górnikiem Łęczna:





Unia Oświęcim na meczu z GKS-em Tychy:





Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu ze Zniczem Pruszków: