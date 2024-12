Komentarze (25)

(L) - 27 minut temu, *.chello.pl Do końca lutego jeszcze dużo czasu może się wiele zmienić i wróci elitim Jaga się może posypać do tego czasu a my zwykle 2 rundę mamy lepsza... odpowiedz

Piotrek - 30 minut temu, *.gigainternet.pl Paradoksalnie łatwiej będzie z nimi wygrać na Łazienkowskiej niż na Narodowym. Mamy komfort własnego boiska, więc to oni będą się nas bać. Pozostaje tylko kwestia forma piłkarzy po przerwie zimowej. Ale to dotyczy obu zespołów. odpowiedz

Ibor - 38 minut temu, *.centertel.pl Jesteśmy gospodarzem bo :

- wylosowano nas w parze jako pierwszych

- mieliśmy gorsze miejsce na koniec sezonu

Może ktoś pomóc ? odpowiedz

(L)FAN - 41 minut temu, *.autocom.pl Jechac z nimi, a potem Puszcza na Ł3 w półinale i meldujemy sie na Narodowym 2 maja!❤️🤍💚🏆🔥 odpowiedz

Kaprykos - 45 minut temu, *.vizja.pl U nas, czy na wyjeździe what ever, tylko Legia!! odpowiedz

Redi - 48 minut temu, *.play-internet.pl Przyszły czasy że obawiamy się Jagielloni u siebie, a co niektórzy już nawet przypisali awans Jadze, smutne. A ja tam wierzę że zimą przyjdzie napastnik lepszy od tych którzy są, wróci Elitim i zacznie to chulać, może naiwnie, ale coż jestem kibicem na dobre i na złe. odpowiedz

Mateusz z Gór - 48 minut temu, *.orange.pl Biorąc pod uwagę obciążenie w tym sezonie mógłby to być jednocześnie też finał LKE, żeby nie musieli potem grać drugi raz ze sobą, ale UEFA Mafia się nie zgodzi na to na pewno. odpowiedz

KIBIC - 52 minuty temu, *.play-internet.pl Zapowiada się kolejny świetny mecz pod wodzą naszego Pana Trenera Feio z bardzo dobrym przeciwnikiem 🙂 odpowiedz

Lupus - 55 minut temu, *.centertel.pl Teraz nie przespać przerwy zimowej💪💪💪

I będzie dobrze. 👍 odpowiedz

Syn oreszczuka - 59 minut temu, *.. Puszczo, musisz!:D odpowiedz

Alan - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl @Syn oreszczuka:

Kolejny dowód na to jako zakompleksiony z ciebie koleś.....zamiast kibicować swojej drużynie to życzysz porażki innej.. odpowiedz

KL - 1 godzinę temu, *.99.29 Przedwczesny finał. Ten mecz trzeba wygrać.

W maju z polonia na narodowym bedzie mecz, mozna robic screeny :) odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl przedwczesny finał niestety i trzeba się będzie spiąć bo to ostatnia szansa na puchary! odpowiedz

Bart - 1 godzinę temu, *.orange.pl Bardzo dobre losowanie odpowiedz

Wołomin NR - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nie będzie lekko odpowiedz

xyz - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Pachnie dogrywką. Dobrze, że u siebie🍺🍺🍺👀. odpowiedz

B. - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jak interesuje nas puchar to trzeba wygrać z każdym. odpowiedz

legia to my - 1 godzinę temu, *.chello.pl ..i po pucharze ☠️ odpowiedz

bie(L)sko - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Wielu tu piszących kolegów marzyło o meczu w PP w Warszawie. Więc stało się. Pozdrawiam 😂 odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ten kto wygra ten mecz ten zdobędzie PP. Dobrze chociaż, że u nas a nie na dzikich, zimnych stepach... odpowiedz

Auror - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Żmija: Niekoniecznie, można w półfinale pojechać do Szczecina i niekoniecznie wygrać. odpowiedz

Dwdss - 1 godzinę temu, *.prosoft24.pl Ajj podobne odczucia co po wylosowaniu BRONDBY czyli jeden rywal spośród bardzo wielu słabych rywali, na którego nie chciałem trafić odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Dwdss: może coś się wzmocnimy, może... odpowiedz

Twitter - 1 godzinę temu, *.com.pl No cóż... odpowiedz

Witam - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Najgorsza opcja z możliwych. Dobrze że w Warszawie odpowiedz

