Legia interesuje się napastnikiem Alaves?

Sen o - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Najpierw odsunmy Zielińskiego od transferów i Pionu sportowego. Potem dopiero zakupy. odpowiedz

hallo pobudka - 1 godzinę temu, *.com.pl @Sen o: "odsuńmy"? ooo... pan udziałowiec widzę 😜

"pomożecie? pomożemy!" 😁 odpowiedz

k(L)ubowicz - 2 godziny temu, *.chello.pl To już nie jest nawet śmieszne, wygląda jakby ktoś defrałdował pieniądze takimi zakupami. Wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie: ilu Hiszpanów sprawdziło się w Legii w całej historii? Czemu nie ma poszukiwań na Bałkanach? Naprawdę mam już dosyć tego nieudacznictwa! Znowu 2 lata będzie się aklimatyzował! Dno! Wypad Jacek, wystarczy już tego! odpowiedz

xxc - 1 godzinę temu, *.com.pl @k(L)ubowicz: a ilu tych hiszpanów było? łącznie 9 (balbino, inaki astiz, tito, arruabarena, descarga, nacho novo, carlitos, gual, barcia).



dla porównania jesli rozpatrujemy rynek bałkański: 13serbów, 7 chorwatów, 4 słoweńców, 3 albanów, 3 macedończyków, 2 kosowian, 2 czarnogórców, i kilku rodzynków z innych panstw bałkańskich...



graczy z bałkanów było pieciokrotnie wiecej niz tych z hiszpani, a ilu z nich pamietasz? 3-4?



nie nacja ma znaczenie, a odpowiedni scouting, ktorego w tym kraju nie było i nie ma - sa tylko układy z menedzerami! i to jest najwiekszy problem! odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Za 4 lmn? Darek nie wytrzymie , za 4 tys euro max. odpowiedz

