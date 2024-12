Z obozu rywala

Zagłębie przed meczem z Legią. Duże rozczarowanie

Sobota, 7 grudnia 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Rozpoczynamy rundę rewanżową Ekstraklasy i tym samym skończymy zmagania ligowe w 2024 roku. Legia Warszawa pojedzie w niedzielę do Lubina, by o godzinie 17:30 zmierzyć się z miejscowym Zagłębiem. Runda jesienna była dla "Miedziowych" bardzo słaba, a w Lubinie czuć ogromne rozgoryczenie, że roszady nie przynoszą oczekiwanego skutku. Zapraszamy na raport z obozu ostatniego ekstraklasowego rywala Legii w bieżącym roku.