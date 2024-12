Dobrzy Ludzie rozdali mikołajkowe prezenty w szpitalach dziecięcych

Zebrane przez kibiców Legii Warszawa pluszaki trafiły w Mikołajki do najmłodszych pacjentów Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym, na oddział Pediatrii w Nowodworskim Centrum Medycznym oraz na Oddział Dziecięcy szpitala w Płońsku. W każdym z tych miejsc przekazano także legijne, bajkowe kalendarze oraz vlepki "Dzielny pacjent" z legijnymi motywami. "Musicie uwierzyć nam na słowo, że przekazując nam maskotki sprawiliście dziś ogrom radości zarówno dzieciom, ich opiekunom oraz personelowi wszystkich szpitali, które odwiedziliśmy" - relacjonują Dobrzy Ludzie. W sobotę zaś legioniści, z pomocą legionistów z Ochoty i Zielonki, odmalowali pomieszczenia w Poradni Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego w Centrum Zdrowia Dziecka.

