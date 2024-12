Szczegóły uroczystości pogrzebowych śp. Lucjana Brychczego

Piątek, 6 grudnia 2024 r. 18:08 Redakcja, źródło: Legia Warszawa

Uroczystości pogrzebowe śp. Lucjana Brychczego odbędą się w poniedziałek, 9 grudnia. Msza Święta żałobna rozpocznie się o godz. 10 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej. Po zakończeniu nabożeństwa trumna z ciałem zmarłego zostanie złożona na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (kwatera: K-1-18).









Decyzją Premiera Pana Donalda Tuska i Wicepremiera Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, uroczystości pogrzebowe będą miały charakter państwowy. Zgodnie z wolą rodziny śp. Lucjana Brychczego w kościele nie będzie możliwości robienia zdjęć i nagrywania wideo przez przedstawicieli mediów.



* * *



Komunikat Legii o transporcie na uroczystości pogrzebowe:



Chcemy, aby każdy kto chce pożegnać naszą klubową legendę, Pana Lucjana Brychczego, miał taką możliwość. Dlatego przekazujemy informacje na temat przygotowanego transportu ZTM dla kibiców w dniu uroczystości pogrzebowych.



Wyjazd pod Katedrę Wojska Polskiego odbędzie się z pętli autobusowej przy Torwarze. O godz. 9:00 wyjadą 2 autobusy, liczące łącznie 250 miejsc, z oznakowaniem „Katedra Wojska Polskiego”. O godz. 9:20 wyjadą 2 kolejne, takie same autobusy. Wszystkie zatrzymają się na przystanku przy Sądzie Najwyższym.



Pod Katedrą będą podstawione ponadto 3 dodatkowe autobusy. Łącznie 7 autobusów ruszy na Powązki po uroczystościach w katedrze, ok. godz. 12:00. Autobusy będą oznakowane napisem „Cmentarz Wojskowy na Powązkach”. Będą się zatrzymywać na przystanku Powązki Cmentarz 03.



Po dalszej części uroczystości pogrzebowych, ok. godz. 13:30-14:00, 4 autobusy będą czekać na pasażerów. Dwa z nich wrócą pod Katedrę (z oznaczeniem „Katedra”), a dwa pod stadion Legii (z oznaczeniem „Łazienkowska”).



Już dziś dziękujemy wszystkim, którzy zechcą towarzyszyć w ostatniej drodze jednej z najwybitniejszych postaci w historii Legii Warszawa i całej polskiej piłki.