Analiza

Punkty po meczu z ŁKS-em Łódź

Piątek, 6 grudnia 2024 r. 19:22 Kmila Dumała, źródło: Legionisci.com

Zadanie wykonane; kto z I ligi, kto z Ekstraklasy?; podkręcili tempo; pressing; wprowadzenie piłki - to najważniejsze punkty po meczu Legii Warszawa z ŁKS-em Łódź w Pucharze Polski.



1. Zadanie wykonane

Patrząc przez pryzmat straty Legii w ligowej tabeli do miejsc premiowanych awansem do europejskich pucharów, wygranie Pucharu Polski wydaje się absolutną koniecznością. Tylko to pozwoli drużynie uniknąć sytuacji, w której w przyszłym sezonie musiałaby skupić się jedynie na rozgrywkach ligowych oraz krajowym pucharze.