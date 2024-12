Komentarze (38)

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Bardzo dobrze w drugiej połowie zagrał Kun,to cieszy! odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Celhaka jest tak miernym zastępca Augustyniaka że to się patrzeć nie chce na jego wypociny na murawie. Widać brak ławki rezerwowej , wiosna może być bardzo ciężka jeśli ten szkielet nie złapie poważnej zadyszki . Jednak to już 30mecz w tym sezonie a jeszcze dwa trzeba wgrać przed przerwą zimową. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Korda : dobrze by było jakby wygrali, ale konieczności nie ma bo jesteśmy wysoko w pucharze tymbarku.Najgorsze,że liga już odpoczywa a my jeszcze dwa tygodnie treningów. odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Druga połowa pokazuje jakich mamy zmienników. Potrzeba konkretnego dyrektora sportowego który zna się na rzeczy. Amator Zieliński nie ma pojęcia o jakości i trafności transferów. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @pawel: narracja będzie taka,że to genialny dyrektor, bo przecież mamy trzy sroki w ręku...Zieliński powinien odejść,to samo Mozyrko!!!😤 odpowiedz

R - 2 godziny temu, *.play-internet.pl To jak psujemy wyjścia i kontrataki a zwłaszcza kapustka który pokazuje wielką nonszalancję i do josue to mu brakuje jeszcze bardzo dużo tu już powinno przy takich kontratakach być szóstka masakra po prostu a kun nie wiem co na tym boisku robi dobrze Zagłębie jest tragiczne to jakoś się wybroni odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @R: Zagłębie to najbardziej beznadziejnej drużyna tej ligi,więc dobrze że z nimi kończymy rundę jesienną.Swoje musieli wyłapać.😂A nam poprawiają humory... odpowiedz

KIBIC - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ewidentnie widać że zespół wyszedł nie skoncentrowany na drugą połowę 🧐 odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Sergio Barcia zdecydowanie przyzwoity mecz na prawym stoperze i otworzenie wyniku.Widać było,że stres z niego zszedł po tym golu...To jest jedyna jego pozycja żeby mógł dosyć dobrze grać! Brawo.👏 odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Chodyna i Kun... Jak to się stało że takie paraliże trafiają do takiego klubu jak Legia.

Przeca w piłkę nie potrafi jeden z drugim trafić. Dramatyczni kopacze odpowiedz

Kordek - 2 godziny temu, *.akamaitechnologies.com @pawel: dokładnie chciałem napisać taki sam komentarz. Wyręczyłeś mnie :)

Chodyna i Kuń to jak przeciętny zawodnik A klasy klub nawet B klasy. Serio to pisze.

Dramatyczni ludzie, nie da się na nich patrzeć. Mam nadzieje, że trener musi ich wpuścić, bo nie ma kim grać, ale że też nie może na nich patrzeć 😂🤣 odpowiedz

Dr Bomba - 2 godziny temu, *.. Chodyna też out, kolejna miernota odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Ku.wa...Augustyniak albo zwichniecie, a bardziej prawdopodobne złamanie przederamienia lub śródręcza😡😡 odpowiedz

Antek - 2 godziny temu, *.. Ta liga to komedia odpowiedz

SlawoL - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kobylak dalej w formie. Wszystko wypluję. odpowiedz

Dr Bomba - 2 godziny temu, *.. Kobylak ma fatalne interwencje. odpowiedz

Mokotów rządzi!!! - 3 godziny temu, *.centertel.pl Brawo!Niedziela będzie nasza! Śliczne bramki👍💪🙂 odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl No i okazuje się, że wystarczyło wystawić Qna w pierwszym składzie żeby nie było żadnych nerwów w meczu. Raz dwa trzy i pozamiatane po pół godziny. Kto wie, może gdyby Qn grał w każdym meczu od porządku to wygralibyśmy wszystkie mecze w tym sezonie? odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Mateusz z Gór : krynico mądrości dawaj dalej, jesteś wspaniałym analitykiem futbolu! odpowiedz

Barnaba - 2 godziny temu, *.orange.pl @Mateusz z Gór : Dodaj emotkę ironii, bo co niektórzy uwierzą w ten wpis... odpowiedz

WdW - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl ale bym miał pompę jakby Lech znowu Mistrza nie zdobył ,widac zadyszke pyry złapali ,zobaczymy jak bedzie po przerwie świątecznej ,no ale robi się ciekawie odpowiedz

KIBIC - 3 godziny temu, *.play-internet.pl U nas na Poznańskich Jeżycach na komendzie jesteśmy bardzo zadowoleni z tego jak zaczął się ten mecz 🙂👍 odpowiedz

Cezar. - 3 godziny temu, *.centertel.pl @KIBIC: won za Don ! odpowiedz

KIBIC - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Cezar.: Bez chamstwa prosze. odpowiedz

wwwojtecky (L) - 4 godziny temu, *.netfala.pl To trzeba wygrać aby na wiosnę zawalczyć o Mistrza!

Dzisiaj potrzebujemy mocnego zaangażowania, walki o każdą piłkę i skuteczności.

Czy zobaczymy Guala jak w Łodzi czy tak jak zawsze? odpowiedz

Tomasz - 4 godziny temu, *.151.116 Szybko obstawiamy fortunę. Jeszcze Legia i kolejna kolejka cudów odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl Vinagre odpocznie przed Lugano, ale może to i dobrze, że Kun zagra od początku. Niech to będzie jego szansa - niech pokaże, że warto na niego stawiać na wiosnę, albo papa zimą. odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl Zobaczymy jak tam Barcia na prawym stoperze! Widać Feiko mnie posłuchał 😁😜💪🖐 Dziś tylko zwycięstwo Legio!💪 odpowiedz

WF - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Kun w 1 składzie?... Bez komentarza.. odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl @WF: zarabia kasę więc niech też da coś od siebie! 👍 odpowiedz

MonsteR (L) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl ............................ Kobylak ...........................

Wszołek ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Barcia

............... Augustyniak ... Kapustka ..............

Morishita ............ Luquinhas ............Vinagre

............................ Gual ................................

LEGIA Mistrz !💪

1 : 2 odpowiedz

Bolo - 4 godziny temu, *.net.pl A gdzie jest Jedzą masakra ten Barcia jest tak cienki a on go stawia w pierwszym składzie odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl @Bolo: Barcia zagra dziś dużo lepiej na swojej naturalnej pozycji prawostronnej. odpowiedz

Wycior - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Co ten oszołom wyprawia!? Kun zamiast Vinagre!? Barcia zamiast Ziółkowskiego!? Za dużo punktów mamy, że bierze się za eksperymenty!? odpowiedz

Korda - 3 godziny temu, *.orange.pl @Wycior: Vinagre kontuzja odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Wycior: Czemu go wyzywas od oszołomów???? Musi rotować nie rozumiesz tego? Vinagre ma 2 razy więcej meczów niż każdy grajek Zagłębia. Też,mi się nie widzi Kun kaleka w podstawie ale nie mamy żadnego jako takiego zmiennika. Fejo po zmianie ustawienia ciśnie z nich ponad stan. odpowiedz

Wyrwikufel - 4 godziny temu, *.. Czołówka po kolei traci punkty. Do boju Legio odrabiać straty! 💪 odpowiedz

Auror - 5 godzin temu, *.centertel.pl Z ⚽️ L ⚽️⚽️⚽️💪 odpowiedz

