Bezpośrednią transmisję z meczu Zagłębie Lubin - Legia Warszawa przeprowadzą stacje TVP Sport, Canal+ Premium i Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA ZAGŁĘBIE - LEGIA FORTUNA: 1 3.95 X 3.85 2 1.9

wwwojtecky (L) - 11 minut temu, *.netfala.pl To trzeba wygrać aby na wiosnę zawalczyć o Mistrza!

Dzisiaj potrzebujemy mocnego zaangażowania, walki o każdą piłkę i skuteczności.

Czy zobaczymy Guala jak w Łodzi czy tak jak zawsze? odpowiedz

Tomasz - 13 minut temu, *.151.116 Szybko obstawiamy fortunę. Jeszcze Legia i kolejna kolejka cudów odpowiedz

Mateusz z Gór - 14 minut temu, *.orange.pl Vinagre odpocznie przed Lugano, ale może to i dobrze, że Kun zagra od początku. Niech to będzie jego szansa - niech pokaże, że warto na niego stawiać na wiosnę, albo papa zimą. odpowiedz

Znawca - 23 minuty temu, *.interkam.pl Zobaczymy jak tam Barcia na prawym stoperze! Widać Feiko mnie posłuchał 😁😜💪🖐 Dziś tylko zwycięstwo Legio!💪 odpowiedz

WF - 35 minut temu, *.play-internet.pl Kun w 1 składzie?... Bez komentarza.. odpowiedz

Znawca - 19 minut temu, *.interkam.pl @WF: zarabia kasę więc niech też da coś od siebie! 👍 odpowiedz

MonsteR (L) - 38 minut temu, *.tpnet.pl ............................ Kobylak ...........................

Wszołek ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Barcia

............... Augustyniak ... Kapustka ..............

Morishita ............ Luquinhas ............Vinagre

............................ Gual ................................

LEGIA Mistrz !💪

1 : 2 odpowiedz

Bolo - 38 minut temu, *.net.pl A gdzie jest Jedzą masakra ten Barcia jest tak cienki a on go stawia w pierwszym składzie odpowiedz

Znawca - 18 minut temu, *.interkam.pl @Bolo: Barcia zagra dziś dużo lepiej na swojej naturalnej pozycji prawostronnej. odpowiedz

Wycior - 56 minut temu, *.vectranet.pl Co ten oszołom wyprawia!? Kun zamiast Vinagre!? Barcia zamiast Ziółkowskiego!? Za dużo punktów mamy, że bierze się za eksperymenty!? odpowiedz

Wyrwikufel - 57 minut temu, *.. Czołówka po kolei traci punkty. Do boju Legio odrabiać straty! 💪 odpowiedz

Auror - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Z ⚽️ L ⚽️⚽️⚽️💪 odpowiedz

