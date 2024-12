Konferencja

Feio: Wiosną powalczymy na trzech frontach

Niedziela, 8 grudnia 2024 r.

Goncalo Feio (trener Legii): Od początku tego tygodnia jesteśmy wstrząśnięci stratą naszego wielkiego idola. Jako drużyna mogliśmy zrobić tylko jedno – wygrać dwa mecze, które mieliśmy przed sobą, aby ulżyć rodzinie Legii Warszawa i dać ludziom choć odrobinę pocieszenia w tak trudnym momencie. Myślę, że ta drużyna pokazała "tak, jesteśmy dla was, jesteśmy dla ludzi" i w pełni to zrealizowaliśmy. Jutro pożegnamy Pana Lucjana, ale myślę, że uhonorowaliśmy go w najlepszy możliwy sposób. Ktoś taki jak Pan Lucjan jest wieczny i zawsze z nami pozostanie. Tak samo, jak On nigdy nie opuścił Legii, tak i Legia nigdy Go nie opuści.













- Chciałbym docenić Zagłębie Lubin. To drużyna pełna niesamowitej młodzieży – silni, szybcy, doskonali technicznie i motorycznie zawodnicy. Wiadomo, że gdy goni się wynik 0-3, gra się odważniej, bo nie ma już nic do stracenia. Jako trener i sztab szkoleniowy trzeba mieć dużą odwagę, by stawiać na tak młodych graczy. Widzę tutaj na ścianach tytuły Zagłębia – w każdym kraju są kluby pełniące różne role, a Zagłębie wyróżnia się w dostarczaniu Polsce świetnych piłkarzy, co bardzo doceniam.



- Weszliśmy w mecz zdecydowanie i pewnie. Kluczowe było zdominowanie gry oraz walka o pierwsze piłki, zarówno w ataku na połowie przeciwnika, jak i w defensywie. Zagłębie często grało długimi piłkami, co momentami było trudne do powstrzymania.



- Niestety, Radovan Pankov nie mógł być dziś z nami – sam przeżywa stratę w rodzinie. Nie zastanawiałem się ani chwili, by zwolnić go z tego meczu, tym bardziej, że bardzo pomógł nam w czwartek, mimo trudnych okoliczności.



- Dziś mieliśmy kolejny w tym sezonie przykład, że piłkarz, który nie gra regularnie, jest tak samo ważny, ponieważ sztab intensywnie z nim pracuje. Sergio Barcia wszedł na boisko i zdobył bramkę. Kolejna historia to Patryk Kun, który dotychczas wchodził z ławki z uwagi na wysoką formę Rubena Vinagre.



- Gabriel Kobylak pokazał dziś, że możemy na niego liczyć. Kacper Chodyna miał szansę na 4-0. Mieliśmy momenty, w których lepiej powinniśmy operować piłką, by nie musieć tak dużo bronić.



Liga? Stać nas na więcej



- Zamykamy rozdział ligowy. W imieniu swojej drużyny i sztabu chciałbym coś podkreślić. Odniosłem wrażenie, że ktoś próbuje oceniać nasz sezon jako słaby, twierdząc, że ratujemy się pucharami. Dziś Legia wygrała swój 20. mecz w sezonie, a jeszcze mamy dwa mecze przed sobą. Niektórzy z naszych rywali rozegrali 19 meczów. Sprawdźcie, kiedy ostatnio Legia miała taki bilans na tym etapie sezonu. Mamy średnią ponad dwóch strzelonych bramek na mecz, 13 czystych kont i wciąż stać nas na więcej. Wchodzimy w drugą część sezonu, walcząc na trzech frontach, i bardzo się z tego cieszymy.



- Gdy gramy w kolejce jako ostatni, dochodzi presja mentalna, bo znamy wyniki pozostałych spotkań. Musimy jednak zawsze skupiać się na sobie. Dziś widziałem w drużynie szczególne nastawienie, skupienie i determinację. To jest sposób, w jaki Legia powinna podchodzić do swoich meczów – bez kalkulacji, z pełnym zaangażowaniem, by zdobywać trzy punkty. Gdy niektórzy już nas skreślili, my wiedzieliśmy, że będziemy walczyć mecz po meczu.



Urazy Vinagre i Augustyniaka



- Rozmawiałem po meczu telefonicznie z Rafałem Augustyniakiem. Już w przerwie powiedział, że nie da rady grać, a to jest żołnierz... więc wiedziałem, że jest źle. Niestety, potwierdziło się poważne złamanie w okolicy nadgarstka. Konieczna będzie operacja. Na szybko dziś nastawią mu rękę, ale w tym roku nie zobaczymy go już na boisku.



- Niestety, Ruben doznał poważnej kontuzji po sześciu faulach w meczu z ŁKS-em i choć bardzo chciał dziś wystąpić, nie było to możliwe. Kontuzja górnej części stawu skokowego wymaga około sześciu tygodni leczenia. Moglibyśmy zaryzykować, stosując środki przeciwbólowe, ale każda zmiana kierunku mogłaby prowadzić do poważniejszych urazów i nawet 3-4-miesięcznej przerwy. W tym roku kalendarzowym Ruben już nie zagra. Apeluję o większą ochronę piłkarzy.