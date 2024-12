Chodyna: Rundę jesienną można ocenić pozytywnie

Niedziela, 8 grudnia 2024 r. 20:05 Mikołaj Ciura, źródło: Canal + Sport

- Dzisiejsze spotkanie było dla mnie specjalne, bo pierwszy raz przyjechałem na stadion Zagłębia w barwach innej drużyny. Jak najbardziej było to coś innego. Mam w Lubinie wielu przyjaciół, w klubie i na trybunach. Była to dla mnie specjalna sytuacja - powiedział po zwycięstwie z Zagłębiem Lubin skrzydłowy Legii, Kacper Chodyna.









- Piłka nie chciała mi dziś wpaść do siatki. Może tak musiało być. Chciałem zdobyć gola, ale się nie udało. Cieszę się jednak, że wygraliśmy, bo te trzy punkty nam bardzo pomogą.



- Początek pobytu w Legii był dla mnie ciężki. Musiałem zapoznać się z drużyną, a reszta musiała poznać mnie, jak gram. Z biegiem czasu to się udało i wywalczyłem swoje miejsce w składzie. Gramy nadal na trzech frontach, nieźle to wygląda - dziś odrobiliśmy parę punktów w lidze, a w Lidze Konferencji mamy dotychczas komplet punktów. Można ocenić tę rundę pozytywnie.



- Jak najbardziej, zmiana Zagłębia na Legię jest bardzo duża. Również pod względem poziomu gry, bo nie ma co ukrywać, że zawodnicy będący w Legii potrafią grać. Nie mówię, że w Zagłębiu nie, ale w Warszawie zawsze najważniejsze jest mistrzostwo i poziom jest wyższy. Wierzyłem w swoje umiejętności i po czasie pokazałem, że jestem w stanie grać w tym klubie.