Oceny legionistów za mecz z Zagłębiem

Najwyższą notę za mecz z Zagłębiem przyznaliście Ryoyi Morishicie. Występ Japończyka oceniliście na 4,4 w skali 1-6. Minimalnie niższą notę uzyskał Rafałv Augustyniak. Z kolei najgorszą ocenę otrzymali Claude Goncalves i Migouel Alfarela. W sumie oceniało 767 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,4.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Doctor - 1 godzinę temu, *.02.net Hejtowania Guala ciąg dalszy... Hehe

Opinie o tym że strzela słabym są.... Słabe...

Powinniśmy go motywować jako legijna społeczność tyle wam powiem.

On potrzebuje lepszego partnera w ataku wszyscy widzieliśmy ci robił w bidastoku...

Pozdro dla wszystkich ja nadal w Guala wierzę odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.