Władysław Pawlak włączony do Galerii Sław Koszykarskiej Legii

Sobota, 7 grudnia 2024 r. 09:23 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed meczem Legii Warszawa z Twardymi Piernikami Toruń, pośmiertnie do Galerii Sław Koszykarskiej Legii włączony został Władysław Pawlak, który przez 11 lat reprezentował barway naszego klubu, zdobywając z nim pięć tytułów mistrzowskich. Po latach był także pierwszym trenerem Legii.



Władysław Pawlak urodził się 27 czerwca 1932 roku w Moszczance. Zmarł 24 czerwca 1999 roku w Warszawie. Występował na pozycji środkowego, a do Legii trafił z Ostrowa Wielkopolskiego, w którym występował przez niespełna dwa sezony. Później, w 1953 roku związał się z Legią, której był wierny do końca zawodniczej kariery. W tym czasie zdobył 8 medali mistrzostw Polski, w tym 5 złotyc (1956, 1957, 1960, 1961, 1963) dwa srebrne (1955 i 1958) oraz jeden brązowy (1962).



Jako gracz Legii trafił do reprezentacji Polski, w której wystąpił łącznie 113 razy i zdobył 859 punktów. Czterokrotnie zagrał w biało-czerwonych barwach na Mistrzostwach Europy - w 1955 roku (5. miejsce), dwa lata później (7. miejsce), w roku 1959 (6. lokata) oraz 1961 (9. miejsce). Z powodu poważnej kontuzji odniesionej podczas przygotowań do Igrzysk Olimpijskich, zabrakło go w kadrze narodowej w 1960 roku w Rzymie. Później otrzymał tytuł zasłużonego mistrza sportu.



Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem Legii, którą prowadził w latach 1975-81. Awansował z Legią w roku 1978 do najwyższej klasy rozgrywkowej.