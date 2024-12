Sześć medali legionistów w MP seniorów

Pięściarze Klubu Bokserskiego Legia Warszawa zdobyli 6 medali mistrzostw Polski seniorów w boksie - 3 złote, 2 srebrne i 1 brązowy. Zawody odbyły się w Wałbrzychu. W kat. -63,5kg mieliśmy legijny finał, w którym Bartłomiej Rośkowicz w trzeciej rundzie zapewnił sobie złoty medal, pokonując po bardzo dobrej i zaciętej walce Jakuba Sulęckiego , dla którego to drugie srebro MP z rzędu. Złoto wywalczył także Jakub Straszewski w kat. -86kg, pokonując w finale Mateusza Wodzińskiego z Górnika Sosnowiec. Paweł Sulęcki w kat. -67 kg zdobył srebrny medal, przegrywając 1:4 zaciętą, finałową walkę z Kirilem Globenką. Brązowy medal w kat. -67kg wywalczył Mateusz Grejber , który przegrał w półfinale z Kirilem Globenko. Złoty medal wywalczyła Jagoda Ałdaś , która w niedzielnym finale kat. -57kg pokonała 5:0 Różę Kucharewicz z UKS-u Boxing Sokółka. Wyniki legionistów: -50kg:P Wioletta Gajowiak - Natalia Kuczewska 0:5 -57kg: 1/2 finału: Jagoda Ałdaś - Aleksandra Filipek 3:2 Finał: Jagoda Ałdaś - Róża Kucharewicz (UKS Boxing Sokółka) 5:0 -63,5kg: Bartłomiej Rośkowicz - Patryk Pers 5:0 1/2 finału: Bartłomiej Rośkowicz - Jakub Pałka 5:0 Finał: Bartłomiej Rośkowicz - Jakub Sulęcki Jakub Sulęcki - Albert Orzeł 5:0 1/2 finału: Jakub Sulęcki - Łukasz Perkowski 5:0 Finał: Jakub Sulęcki - Bartłomiej Rośkowicz -67kg: Mateusz Grejber - Szymon Łętocha 5:0 Mateusz Grejber - Michał Czosnyka 5:0 1/2 finału: Mateusz Grejber - Kiril Globenko 0:5 Paweł Sulęcki - Kamil Kopytko RSC R2 Paweł Sulęcki - Szymon Brząkała 5:0 1/2 finału: Paweł Sulęcki - Jacek Targiel RSC R1 Finał: Paweł Sulęcki - Kiril Globenko (Stow. Chwali Bóg Boxing) 1:4 Szymon Brząkała - Jakub Korczyński 5:0 Szymon Brząkała - Paweł Sulęcki 0:5 Michał Bultrowicz - Karol Pawlik 5:0 Michał Bultrowicz - Mateusz Wojtasiński 0:5 -71kg: Tomasz Zackiewicz - Aleks Urbański 0:5 -75kg: Paweł Michalik - Łukasz Pomorski 0:5 -86kg Jakub Straszewski - Nikodem Serwatyński RSC R2 Jakub Straszewski - Patryk Joniec RSC R3 Jakub Straszewski - Paweł Cieciora RSC R2 1/2 finału: Jakub Straszewski - Łukasz Stanioch 5:0 Finał: Jakub Straszewski - Mateusz Wodziński (Górnik Sosnowiec)

Polski - 1 godzinę temu, *.vodafone-ip.de Mocno Legia!

Gratulacje odpowiedz

