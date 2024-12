Koszykówka

Zapowiedź meczu ENBL z Bamberg Baskets

Wtorek, 10 grudnia 2024 r. 17:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Kolejnym rywalem Legii w rozgrywkach European North Basketball League będzie niezwykle doświadczony w europejskich rozgrywkach, niemiecki Bamberg Baskets. Ekipa z Bawarii w ostatniej dekadzie trzykrotnie występowała w rozgrywkach Euroligi, później zajęła m.in. 4 miejsce w Basketball Champions League. W ENBL Bamberg jest z pewnością głównym faworytem do wygranej.



Wspomniane występy w Eurolidze miały miejsce w latach 2015-18, kiedy klub trzykrotnie z rzędu zdobywał tytuł mistrza Niemiec, a w sezonie 2016/17 nawet podwójną koronę, dokładając do mistrzostwa, także Puchar Niemiec. Złote czasy, gdy klub występował jako Brose Bamberg miały związek ze znacznie wyższym budżetem, o który dbała firma Brose - dostawca części samochodowych. Sponsoring miał miejsce w latach 2006 - 2023 i w ostatnich miesiącach klub musi odnaleźć się w nowej finansowej rzeczywistości.



Od sezonu 2018/19 pięciokrotnie występowali w BCL, w pierwszym sezonie zajmując czwarte miejsce, a w ostatnich dwóch edycjach odpadali w ćwierćwinale. Także w ćwierćfinale, tyle że FIBA Europe Cup, zespół zakończył sezon 2022/23. Wówczas przystępował do kwalifikacji BCL, ale kiedy te okazały się nieudane, przystąpili do rozgrywek FIBA Europe Cup. W minionych rozgrywkach, po zajęciu 11. miejsca w Bundeslidze, po raz pierwszy od 20 lat nie przystąpili do rywalizacji w europejskich pucharach. Sezon 2023/24, w którym mogli skupić się jedynie na rozgrywkach krajowych, ponownie zakończyli na 11. lokacie, a w Pucharze Niemiec odpadli w półfinale.









Firma Brose sprzedała swoje udziały w koszykarskiej spółce w czerwcu 2023, a od 1 lipca tegoż roku klub funkcjonuje pod nazwą Bamberg Baskets. Wcześniej klub miał w swojej nazwie inne człony sponsorskie - uniVersa (przez 8 lat) oraz GHP (2003-06). Pierwsza, historyczna nazwa klubu założonego w 1955 roku to 1.FC 01 Bamberg.



Bamberg jest 9-krotnym mistrzem Niemiec, 5-krotnym zdobywcą krajowego Pucharu (po raz ostatni w roku 2019), a także 5-krotnym zdobywcą Superpucharu. Bardzo przyzwoity wynik, tym bardziej jeśli dodamy, że miasto ma zaledwie 80 tysięcy mieszkańców. Barwy klubu są dość nietypowe: biało-siwo-czerwone.



W obecnym sezonie ekipa z Bambergu plasuje się dopiero na 15. miejscu w tabeli Bundesligi z bilansem 2-6. Ten i tak został nieco poprawiony dopiero w ostatnią niedzielę, kiedy pokonali na własnym parkiecie przechodzącą również lekki kryzys Albę Berlin. Lepiej idzie im w ENBL, gdzie wygrali trzy spotkania i zanotowali jedną porażkę - podobnie jak Legia, musieli uznać wyższość Interu Bratysława.



Po wspomnianej porażce ze Słowakami, Bamberg zagrał bardzo dobrze trzy mecze ligowe pod względem ofensywnym, ale nieco słabiej prezentowała się ich defensywa. Efektem tego były dwie wyjazdowe porażki - z Syntainics MBC 94:99 oraz ostatnim w tabeli Gottingen 88:97.



Trenerem zespołu z Bawarii jest Anton Gavel, który ma w składzie sześciu Amerykanów - to oni odgrywają kluczowe role w drużynie. Najlepszym strzelem zespołu jest rozgrywający, Ronaldo Segu, dla którego to drugi sezon na europejskich parkietach. Minione rozgrywki spędził w serbskim Boracu Cacak. W Bundeslidze spisuje się jeszcze lepiej - notuje 15.9 pkt. na mecz i 7.4 asysty. Na pozycji niskiego skrzydłowego występuje Ibrahim Watson, który w ostatnim sezonie zadebiutował w Europie - w szwedzkim Boras (śr. 21.7 pkt., 41.7% za 3). Obecnie w ciągu 26 min. na parkiecie zdobywa 11.9 pkt. Drugim rozgrywającym zespołu jest występujący z numerem 0 - Kyle Lofton. Po udanym sezonie w Finlandii (w Kouvot) trafił do Bambergu, gdzie na razie jest zmiennikiem Segu i w ciągu 23,5 min. notuje 8.1 pkt. oraz 2.9 as.



Na pozycji silnego skrzydłowego występuje Brandon Horvath (206 cm), którego trener Skelin pamięta doskonale z ostatniego sezonu z Belgii. Brandon występował w Brussels Basketball, a obecnie coraz częściej wychodzi na parkiet w pierwszej piątce, choć ma przede wszystkim zadania defensywne. Trzeci sezon na europejskich parkietach rozgrywa środkowy niemieckiego klubu, Keyshawn Feazell - zawodnik mający na swoim koncie grę w Finlandii (Salon Vilpas) i Rumunii (CSO Voluntari) zdobywa 10.8 pkt. i 5.5 as., całkiem nieźle radząc sobie z rzutami z dystansu (40 procent).



Na pozycji rzucającego obrońcy najczęściej zobaczyć można Macio Teague, który ostatni sezon spędził w Czarnych Słupsk (śr. 13.7 pkt.). Wcześniej występował m.in. w niemieckim Oldenburgu. W tym sezonie zdobywa 10.1 pkt. i trafia 30.4% rzutów za 3, co jest słabszym wynikiem niż w zespole ze Słupska. Pozostali gracze w kadrze Bambergu mają niemieckie obywatelstwo, nawet jeśli ich nazwiska wskazują na bałkańskie - najczęściej serbskie korzenie.



Legia z ekipą z Bambergu nigdy wcześniej nie grała. Ostatnio z zespołem z Niemiec rywalizowaliśmy 2,5 roku temu, na drugim etapie rozgrywek FIBA Europe Cup - z medi Bayreuth. Wówczas sporą niespodzianką była zarówno wygrana Legii na wyjeździe 95:88 (31 punktów i 7 "trójek" Abdura-Rakhmana), a także rozmiary zwycięstwa w meczu rewanżowym na Bemowie w lutym 2022 roku, kiedy podopieczni Wojciecha Kamińskiego zwyciężyli aż 80:55 (sześć trójek Raya Cowelsa).



Legioniści do meczu przystąpią po wygranej z Twardymi Piernikami, w którym niezła w naszym wykonaniu była dopiero druga część spotkania. W niej "Zieloni Kanonierzy" zdołali zagrać mocno w defensywie i zatrzymać rywali na 36-punktach w III i IV kwarcie. Wynik meczu z Bambergiem będzie miał znaczenie w klasyfikacji końcowej fazy grupowej ENBL - w przypadku wygranej Legii, będziemy mieli duże szanse na zajęcie drugiej lokaty przed ćwierćfinałami i grę w walce o TOP4 z trzecim zespołem grupy A. By skończyć pierwszy etap rozgrywek na miejscu pierwszym, konieczne byłyby dwie przegrane Interu Bratysława. Co teoretycznie jest możliwe, ale by tak się stało, Słowacy musieliby przegrać dziś w Aarhus i w ostatniej serii gier w Bukareszcie.



Środowe spotkanie z Bambergiem rozpocznie się o godzinie 19:00 w hali OSiR Bemowo. Bilety na to spotkanie kupować można na eBilet, a w dniu meczu od godziny 17:00 także w kasach biletowych przy wejściu do hali. Również o 17:00 otwarty zostanie kącik dla dzieci, zlokalizowany pod główną tablicą wyników, do którego zapraszamy wszystkich najmłodszych sympatyków. Nieopodal niego, znajdować się będzie nasz nowy sklep kibica z nowym asortymentem. Zapraszamy! Transmisja meczu będzie dostępna na naszym kanale Youtube.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 10-5

Liczba wygranych/porażek u siebie: 5-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,1 / 79,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 37,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 71,0%



Skład: Andrzej Pluta, Jawun Evans, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), Mate Vucić, Shawn Jones, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 189 (śr. 21,0), Andrzej Pluta 105 (11,7), Mate Vucić 85 (9,4), Michał Kolenda 83 (9,2).



Przewidywana wyjściowa piątka: Jawun Evans, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77).



BAMBERG BASKETS

Liczba wygranych/porażek: 8-7

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 3-5



Skład: Kyle Lofton, Ronaldo Segu (rozgrywający), Noah Locke, Gabriel Kuku, Karsten Tadda, Adrian Petković, Macio Teague (rzucający), Ibrahim Watson, Kevin Wohlrath, Brandon Horvath, Moritz Krimmer (skrzydłowi), Keyshawn Feazell, Filip Stanić (środkowi).

trener: Anton Gavel, as. Arne Woltmann, Stefan Weissenbock



Najwięcej punktów: Ronaldo Segu śr. 13.8 pkt., Ibrahim Watson 13.8, Kyle Lofton 11.8, Keyshawn Feazell 11.8, Macio Teague 8.5.



Przewidywana wyjściowa piątka: Ronaldo Segu, Karsten Tadda, Ibrahim Watson, Brandon Horvath, Filip Stanić.



Wyniki: PS Karlsruhe (w, 57:78; Puchar Niemiec), Braunschweig (d, 77:96), Frankfurt Skyliners (w, 58:66), Dinamo Bukareszt (d, 93:78), Ratiophalm Ulm (d, 103:100), Bristol Flyers (w, 69:79), Rostock (d, 75:89), Oldenburg (w, 67:59), Keila Coolbet (d, 84:58), Alba Berlin (d, 87:82), Vechta (w, 101:98), Inter Bratysława (w, 88:83), Syntainics MBC (w, 99:94), Gottingen (w, 97:88), Alba Berlin (d, 80:67).



Termin meczu: środa, 11 grudnia 2024 roku, g. 19:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 5, 20, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 15, 30, 40, 50 i 80 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Youtube